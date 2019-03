La denuncia della CISL Imperia Savona: "La situazione occupazionale e produttiva della Provincia torna a preoccupare"

"A fronte della recente decisione assunta dalla Commissione Bilancio della Camera rispetto ad un ulteriore rinvio del finanziamento di 250 mln in favore della Piaggio Aerospace a causa della mancanza di una adeguata copertura economica e della conseguente sospensione dei lavori della Commissione Difesa, la situazione aziendale torna inevitabilmente a complicarsi. Nonostante le rassicurazioni ricevute nel corso dei tanti incontri presso il MISE, la vertenza Piaggio continua a non trovare un percorso certo e sicuro per la propria positiva e definitiva risoluzione" commenta in una nota Claudio Bosio, segretario generale CISL Imperia Savona.