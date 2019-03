Celebrazione fasci combattimento: Simona Saccone non si presenta in consiglio comunale: il post sul tavolo del Prefetto

La consigliere del gruppo misto Simona Saccone non presenzia alla seduta di quest’oggi in consiglio comunale. Dopo le polemiche create dal suo post su Facebook di celebrazione del centenario dei Fasci di combattimento e le richieste di dimissione da parte dei consiglieri della minoranza consiliare, l’assenza della consigliere, ex membro di Vince Savona e della lista civica del sindaco Caprioglio, ha destato clamore all’interno del consiglio.



In apertura di consiglio il presidente Renato Giusto oltre a ricordare le responsabilità dei consiglieri nei confronti dei cittadini savonesi ha letto le lettera della consigliere Saccone, specificando che del caso se ne sta occupando la Prefettura.



“Mi dispiace che la consigliere Saccone non sia presente, mi sarei rivolta a lei e al sindaco per giustificare la richiesta di dimissioni e la vicinanza per le minacce di morte. Mi preme spiegare il perché delle dimissioni, chi siede in questo consiglio deve essere antifascista, non si può stare a discutere su questo tema, lo do per scontato. È stata fatta una stupidaggine, non è la prima volta che esprime questo parere sui social, intorno a episodi di questo tipo si è creata una normalizzazione, si deve fare un’opera di cultura e insegnare la storia” spiega la capogruppo del Partito Democratico Barbara Pasquali.



Della stessa idea il capogruppo di Rete a Sinistra Marco Ravera: “Oggi siamo qua a discutere grazie a ha perso la vita lottando contro il fascismo e lei continua a dire certe cose, la nostra città ha dato tanto in termine di sangue durante la Resistenza. È stata attaccata anche l’assessore Rodino per aver partecipato alla celebrazione del 4 marzo”.



Il sindaco Ilaria Caprioglio ha confermato la sua distanza dal post ripetendo l’intervento di qualche giorno fa (leggi Qui): “Mi dissocio e ho collaborato con le autorità competenti per le indagini. Chi ricopre ruoli istituzionali deve, non dovrebbe, riconoscersi nei valori sanciti dalla Costituzione”



Nessun intervento in merito al tema da parte del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle.