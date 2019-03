Vado in Trail, pronta la festa sul territorio vadese: un mix di motori e solidarietà

Vado Ligure diventa un campo di gara per la prima prova del Campionato Italiano Trial Indoor. “Vado in Trial” questo il nome della manifestazione che si terrà domenica 7 aprile, con presentazione e eventi collaterali già da sabato 6.

“Vado in Trial vuole proporsi come una festa del trial di inizio stagione, mettendo a disposizione spazi e mezzi per potere prendere parte come protagonisti e non solo come spettatori. Essendo una prova di campionato trial, abbiamo sempre fatto i collaterali, già al sabato sera inizieremo a presentare la gara” ha spiegato Alberto Piombo.