Luogosicuro a Pietra Ligure una grande manifestazione di piazza dedicata al soccorso pubblico in tutti i suoi colori

Una giornata che sta regalando grandi emozioni quella di oggi a Pietra Ligure per #Luogosicuro, la manifestazione che presenta il Soccorso Pubblico in tutti i suoi Colori.

L'evento è stato ideato ed organizzato da A.L.M.A. Antincendio e dall’Associazione Facciamo Centro di Pietra Ligure in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure. Patrocinato dalla Provincia di Savona, dalla Regione Liguria e dai Comuni di Laigueglia, Albenga, Cairo Montenotte, Albisola Superiore, Zuccarello, Tovo San Giacomo, Stella, Cosseria, Giustenice, Bormida, Loano, Andora, Borghetto Santo Spirito, Toirano, Pallare, Altare, Calizzano, Onzo, Roccavignale e Nasino.

Ricordiamo che oggi, domenica 31 marzo, sarà una grande festa di piazza fino alle 18.00, presso il Centro Storico ed il Lungomare di Pietra Ligure, saranno allestiti gli stand di Vigili dei Fuoco, Polizia Stradale, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Croce Rossa Italiana, Polizia Locale di Pietra Ligure, Coordinamento Provinciale di Protezione Civile, A.I.B., Soccorso Alpino, Unità Cinofila, Misericordia, P.A. Pietra Soccorso, Associazione Maia, CEA Truck (laboratorio mobile antincendio), Indiveri Crash Test e ALMA Antincendio.

Gli spazi espositivi sono allestiti nel centro storico e sul Lungomare. Le vie coinvolte saranno, da Levante a Ponente: Via Matteotti, Piazza Castellino, Piazza Castello, Via Garibaldi, Piazza San Nicolò, Via G.B. Montaldo, Piazza Martiri della Libertà e Piazza Vittorio Emanuele II. Sul Lungomare sarà interessata la zona pedonale di Lungomare XX Settembre.

Presso gli stand sono programmate attività dimostrative e informative. La giornata è dedicata al soccorso pubblico con dimostrazioni operative dei vari reparti, rappresentazioni reali di situazioni di pericolo, rassegna di mezzi e attrezzature necessarie per la gestione delle emergenze, simulatori di Crash Test ed una grande area allestita dai Vigili del Fuoco che vedrà al suo interno “Pompieropoli”.

Zona Levante – Via Matteotti

Presso lo stand dedicato ai CARABINIERI ci sarà anche un’area dedicata alla Specialità FORESTALE e un’esposizione di dotazioni di soccorso/equipaggiamento e divise; con l’Esercitazione “protocollo di autosoccorso in valanga”, inoltre si svolgerà l’incontro dal titolo “Meteomont servizio nazionale di previsione neve e valanghe”, attività didattiche dal tema “Prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi” e la presenza di un equipaggio radiomobile.

Presso lo stand dedicato alla GUARDIA DI FINANZA è prevista l’esposizione di dotazioni di soccorso/equipaggiamento e divise.

In Piazza Castellino ci sarà l’area dedicata alla POLIZIA STRADALE con l’esposizione di dotazioni di soccorso/equipaggiamento, divise e automezzi.

In Piazza Castellino la POLIZIA LOCALE di Pietra Ligure allestirà uno spazio con l’esposizione di dotazioni e attrezzature di interesse per la Sicurezza Stradale e due mezzi d’eccezione: La Lamborghini ed il Pullman Azzurro. Sarà un’esperienza unica per i visitatori che potranno vedere questi di mezzi unici e di interesse collettivo.

Sempre in Piazza Castellino lato nord la GUARDIA COSTIERA allestirà uno spazio espositivo con dotazioni di soccorso/equipaggiamento e divise. Inoltre ricordiamo, come già citato prima, che, presso lo specchio d’acqua tra la spiaggia delle barche ed il molo, si svolgerà un’esercitazione/dimostrazione sempre a cura della Guardia Costiera in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

Presso Piazza San Nicolò e Via G.B. Montaldo i Vigili del Fuoco allestiranno un grande spazio dedicato all’esposizione di dotazioni di soccorso/equipaggiamento, divise ed automezzi; inoltre ci sarà l’esercitazione della Scala Controventata, l’esercitazione con la bombola GPL e la Simulazione di un incidente stradale in collaborazione con Pietra Soccorso.

Sempre in Piazza San Nicolò sarà allestita per i più piccoli l’area denominata POMPIEROPOLI dove tutti i bambini diventeranno per un giorno Vigili del Fuoco.

Che cos’è una scala controventata?

Si tratta di una scala italiana, tenuta da delle funi anziché essere appoggiata a parete.

La scala è composta da 4 pezzi, una base, due “intermedi” e una “cimetta” per una misura complessiva di 10 mt e 33 cm, per un peso di circa 55 kg.

Una volta posizionata sul luogo desiderato, i vari pezzi si incastrano tra di loro e si assicurano delle funi che serviranno a garantire la stabilità.

A questo punto con un lavoro di squadra si procede a portare la scala in posizione perpendicolare al terreno, due Vigili del Fuoco rimarranno alla base, mentre altri 4 si posizioneranno alle funi e, spostandosi agli angoli, dovranno garantire la giusta tensione alle funi per far si che la scala rimanga in piedi e che sia facilmente scalabile.

Una volta che la scala sarà stabile e tutti i Vigili del Fuoco sicuri si potrà procedere alla salita sulla scala, scavalcarla per poi scendere dalla parte opposta.