Calcio, inagibilità del campo Olmo-Ferro: al via i lavori di ripristino

Domenica 7 aprile Celle-Taggia si giocherà. Dopo il rinvio di Varazze-Serra Riccò a causa dell'inagibilità del campo sportivo Olmo-Ferro di Celle Ligure in località Natta, gli operai della ditta appaltatrice saranno questa settimana al lavoro per risolvere la problematica che ha colpito il manto sintetico a causa del forte vento dello scorso 25-26 marzo.



Il manto in sintetico sia alle spalle della porta da gioco che nella zona delle lunette del calcio d'angolo, oltre ad alcuni pali piegati dietro le porte, poteva risultare pericoloso per i protagonisti in campo: da lì la decisione di fermare tutte le attività sportive.



Tra l'altro non sono stati effettuati lavori di manutenzione diretta nel corso della settimana in quanto lo stesso sintetico, inaugurato proprio due anni fa, sarebbe ancora in garanzia: un "tappullo" fai da te verosimilmente invaliderebbe quest'ultima, motivo per cui dovrà intervenire la Ital Green per sistemare il terreno da gioco.



Oltre alla gara del campionato di Promozione in programma per ieri era stata rinviata anche Celle Ligure - Veloce, match valido per il campionato Juniores.