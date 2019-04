Elezioni Pietra Ligure, l'endorsement del viceministro Rixi per Sara Foscolo: "Una parlamentare come sindaco opportunità da non perdere" (FOTO e VIDEO)

Un evento aperto alla cittadinanza per presentare la propria candidatura a sindaco di Pietra Ligure . Questa mattina Sara Foscolo ha incontrato i cittadini in quella che si può definire come la prima uscita ufficiale dopo l'annuncio della propria partecipazione alla corsa per il ruolo di primo cittadino che terminerà con la tornata elettorale del prossimo 26 maggio. Ospite d'onore il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti e segretario regionale della Lega Liguria Edoardo Rixi . Presenti, inoltre, il segretario provinciale del Carroccio Roberto Sasso del Verme e quello cittadino, Roberto Paolino .

"Ci tenevo ad essere qui - ha invece dichiarato Rixi - ci piacerebbe far tornare Pietra Ligure protagonista a livello nazionale, creando un progetto e valorizzandola della presenza di una persona come Sara, presentatasi a queste elezioni per aiutare la propria amministrazione oltretutto nel ruolo di parlamentare di maggioranza: questa è un opportunità. Vogliamo avere ben chiaro quello che è il polso del paese, per noi è importante tenere unito il Governo e il territorio: se non si fa squadra non si va da nessuna parte".