Abilitazione professionale per estetista dipendente? Lunedì 8 aprile in partenza i corsi all'Accademia Formativa di Arma di Taggia (IM)

Lunedì 8 aprile inizierà il nuovo CORSO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE PER ESTETISTA presso la sede di Arma di Taggia di Accademia Formativa srl

Questo corso è rivolto a chi è già in possesso della qualifica di estetista dipendente e vuole ottenere l’abilitazione professionale per aprire in proprio. Il corso ha una durata di 900 ore: 640 ore di teoria e pratica e 260 di stage. Il corso inizierà lunedì 8 aprile e si concluderà a fine ottobre 2019, i primi di novembre le allieve, dovranno sostenere un’esame di qualifica sia teorico che pratico davanti ad una commissione nominata dalla Regione.

È previsto anche il percorso di 300 ore solo teoriche per coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla L1 4/1/1990

I corsi si terranno nella sede strategica di Arma di Taggia ubicata dentro la stazione dei treni facilmente raggiungibile in treno, in pulman e dispone di un ampio posteggio gratuito.

La sede della scuola si trova al piano terra della stazione ferroviaria, per questo motivo è facilmente raggiungibile anche dalle estetiste savonesi.

Il percorso in treno è corto, e non bisogna trovare posteggio

Il percorso Alassio – Arma è di soli 30 minuti, da Albenga sono necessari solo 36 minuti, 44 minuti da Loano e 53 minuti da Pietra Ligure.



Il programma del corso di Specializzazione di Estetista è strutturato con un approfondimento e un aggiornamento di tutte le discipline del percorso già fatto durante la qualifica di estetista, ma soprattutto con nuove specializzazioni che arricchiranno ancor più la preparazione della futura professionista:

-Trattamenti in cabina, massaggio con le pietre e le conchiglie, linfodrenaggio, massaggio sportivo, trucco sposa, uso di apparecchiature.

Approfondiranno la cosmetologia, la dermatologia, l’alimentazione, conosceranno eventuali nuovi ritrovati cosmetologici della ricerca scientifica.

Durante il percorso sarà dato risalto anche alla cultura del lavoro, l’organizzazione e la gestione di un centro estetico dal punto di vista contrattuale, previdenziale, tributario la formazione in marketing e tecnica di vendita per imparare a gestire in autonomia una cabina di estetista, anche nei rapporti con clienti, con fornitori e con enti pubblici.

L’Attestato di Specializzazione di Estetista che si consegue a fine corso, dopo regolare frequenza e dopo superamento degli esami finali, conferisce l’abilitazione professionale all’esercizio dell’attività di estetista e consente di aprire e gestire in proprio un istituto di bellezza su tutto il territorio nazionale e anche nell’ambito dell’Unione Europea.



Accademia Formativa è diretta da Patrizia Morreale e Manuela Sartore che si occupano di formazione in campo estetico e del benessere dal oltre vent’anni





L’Accademia Formativa srl ha sede in via Roma 4 a Sanremo e presso la scuola Gori beauty & hair school ad Arma di Taggia Via Stazione Nuova

Per informazioni www.accademiaformativa.com Patrizia Morreale 338/4687355 – Manuela Sartore 339/2123407