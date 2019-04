Arriva anche nel savonese, dall’1 al 14 aprile, l'iniziativa dedicata al tema dell’antiaging a cura delle Farmacie Specializzate

Nella rete delle 600 Farmacie Specializzate di tutta Italia il periodo dall’1 al 14 aprile sarà dedicato al tema dell’antiaging. Si tratta di un’iniziativa pensata per aiutare i cittadini a individuare il percorso più adatto per prevenire e rallentare i segni del tempo.



“Sono numerosi i fattori che contribuiscono alla comparsa dei segni dell’invecchiamento: non solo l’inevitabile trascorrere degli anni, ma anche l’inquinamento, la fotoesposizione, lo stile di vita, l’alimentazione scorretta e molto altro ancora” spiega il Dottor Paolo Borgarelli, amministratore nazionale delle Farmacie Specializzate.



Nel corso dell’iniziativa, nella prima parte del mese d’aprile, i farmacisti delle Farmacie Specializzate saranno a disposizione delle persone per fornire delle risposte concrete, affidabili e su misura a questa esigenza molto sentita, offrendo anche dei focus specifici su tematiche come il legame tra invecchiamento ed esposizione al sole.



“Il fenomeno del foto invecchiamento è dovuto principalmente all’effetto dei raggi UVA, - prosegue il Dottor Borgarelli – che penetrando negli strati più profondi della pelle, causano una iperproduzione di radicali liberi. Questo attiva la degradazione delle principali strutture della pelle: collagene ed elastina”.



I segni dell’invecchiamento si manifestano in modi differenti e con un’entità diversa da individuo a individuo: rughe d’espressione più o meno profonde, macchie cutanee, assottigliamento della pelle, perdita di tonicità, ma anche diradamento e perdita della lucidità dei capelli. Ecco perché diventa importante ricevere dei consigli che rappresentino una soluzione personalizzata e formulata sulle singole esigenze.



Le Farmacie aderenti all'iniziativa in provincia di Savona sono:

Farmacia Inglese - Via Dante, 344 - Alassio

Farmacia S. Nicolò - Via Turati, 7 - Albisola Superiore

Farmacia Nan - Via Aurelia, 94 - Ceriale

Farmacia Carrara - Via Colombo, 47 - Cisano Sul Neva

Farmacia del Maestrale - Via Garibaldi, 33 - Finale Ligure

Farmacia della Riviera - Via Aurelia, 70 - Loano

Farmacia Alla Torretta - Via Paleocapa, 3 - Savona

Farmacia di Zinola - Via Quiliano, 4/R - Savona

Farmacia San Francesco - Corso Tardy e Benech, 108 - Savona

Farmacia Ranaldo - Via Roma, 16 - Villanova D'Albenga





