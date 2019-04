Vertenza Laerh, Mandraccia (Fiom Cgil): "Abbiamo illustrato al Prefetto la situazione drammatica che stanno vivendo i lavoratori"

Vertenza Laerh, concluso il tavolo di confronto in Prefettura alla presenza del sindaco di Albenga Cangiano e del Presidente della Provincia Olivieri. Dopo la decisione del commissario straordinario Vincenzo Nicastro di far partire la procedura di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori della Piaggio Aerospace e il conseguente corteo che si è diretto verso la Prefettura con il successivo incontro e la richiesta di un tavolo con il Governo, i sindacati e la rsu dell’azienda Rsu sono stati ricevuti dal Prefetto Cananà.

"Abbiamo illustrato la situazione drammatica che stanno vivendo i lavoratori e chiesto, così come fatto nel precedente incontro per Piaggio Aero, che il Governo fornisca immediatamente risposte in grado di garantire continuità occupazionale e produttiva. LaerH è nei fatti un fornitore strategico per Piaggio e come tale va considerato in quanto la produzione fatta in LaerH è indispensabile" commenta Andrea Mandraccia, Fiom Cgil.

"Pertanto ribadiamo come siamo in presenza di un'unica vertenza che deve trovare una soluzione in grado di garantire tutti. Laerh deve quindi essere coinvolta nei tavoli istituzionali che devono una volta per tutte dare garanzie rispetto ai finanziamenti per la conclusione del programma di sviluppo del P1HH e per nuove commesse sul velivolo civile P180, cosa che porterebbe in tempi rapidi carichi di lavoro per entrambe le aziende. Abbiamo ribadito come il fattore tempo sia determinante soprattutto per Laerh e che, in assenza di novità positive entro la fine settimana, verranno messe in campo ulteriori iniziative di mobilitazione".

"Il Prefetto, che come sempre ringraziamo per la disponibilità, si è impegnato a trasferire con urgenza le nostre richieste condividendo la necessità che si diano risposte alle crisi industriali aperte sul nostro territorio in settori strategici come l'aerospace - conclude - Come Segreteria Fiom Savona richiamiamo tutti i protagonisti di queste vertenze al rispetto degli impegni assunti indispensabili per la difesa ed il rilancio produttivo".