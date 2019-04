Albenga, Forza Italia: "Ecco i 5 disastri targati Tomatis e Pd, errori da non ripetere"

Dura stoccata del gruppo Forza Italia di Albenga in vista della ormai imminente consultazione elettorale: “Sabato scorso abbiamo cominciato a distribuire tra i cittadini una sorta di ‘pagella’ che Forza Italia Albenga ha preparato per valutare l'operato disastroso dell'Amministrazione uscente. Abbiamo segnalato i 5 fallimenti più grandi del Partito Democratico e della sinistra, che Riccardo Tomatis vorrebbe proseguire nel nome della continuità da lui promessa.

I disastri della giunta Cangiano-Tomatis sono tantissimi, ma riguardano principalmente: il terribile grigliatore costruito sul lungomare Che Guevara; il Puc, approvato frettolosamente 4 anni fa e ancora bloccato poiché privo della necessaria Valutazione strategica ambientale; l'accertamento massivo della tassa rifiuti che ha messo in ginocchio tutte le partite Iva di Albenga, e purtroppo è in arrivo un altro accertamento massivo, quello delle utenze domestiche; il nuovo contratto con Sat che è costato oltre 1 milione di euro in più, con affido diretto senza alcuna gara; il trasferimento del mercato in un'area decentrata priva di servizi per ambulanti e clienti, con moltissime problematiche annesse.