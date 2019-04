Primo weekend di aprile: i principali eventi che animeranno la provincia di Savona

E' tempo di grandi eventi nel primo weekend di aprile in provincia di Savona. Tanti appuntamenti da non perdere come Vado in Trial, Corriamo La Fionda ad Albenga e il Festival degli Aquiloni di Andora.

Savona: Sabato 6 aprile, alle ore 18 presso la Libreria Ubik, si svolgerà la presentazione del libro “Il Ponte Silenzioso”, una raccolta che dà voce alle emozioni vissute da tante persone nel crollo del Ponte Morandi. Parteciperanno Valentina D'Amora e Nadia Porfido curatrici del progetto editoriale a scopo benefico, il cui ricavato verrà devoluto a un progetto per l’infanzia "Un Villaggio per Crescere” per la ValPolcevera luogo del disastro. Introduce Renata Barberis. Si tratta di un libro che dà voce alle emozioni, dopo il crollo del Ponte Morandi.

Un modo per mantenere viva la preziosa memoria di quei giorni, restituendo un ruolo a chi ha vissuto direttamente questa tragedia: sopravvissuti, sfollati, soccorritori, ma anche i semplici abitanti della Valpolcevera e non solo, a partire dai più piccoli: i bambini delle scuole, su come hanno affrontato insieme a inizio scuola l'esperienza traumatica del crollo, sui loro disegni del ponte. La storia di momenti, attimi, alternando dolore, angoscia e rabbia, con il bisogno di essere insieme e di sentirsi partecipi per far ripartire il domani.

Visitare il "pianeta d'argento", conquistare il silenzioso globo che rischiara ogni notte sono stati i sogni dell'umanità sin dai tempi più remoti. 50 anni fa, per la prima volta, una veicolo spaziale ha permesso all’Uomo di lasciare la sua prima impronta sul suolo lunare. Il Gruppo Astrofili Savonesi, nato proprio 50 anni fa, ha deciso di celebrare questo evento proponendo alla cittadinanza due giorni di scienza e spettacolo, di storia e di suggestioni, di tecnologia e di intrattenimento. Nei pomeriggi di sabato 6 e domenica 7 aprile presso la palazzina Lagorio nel Campus Universitario di Savona sarà possibile rievocare insieme alcuni momenti salienti delle esplorazioni dello spazio. Aprirà la mostra Marco Ghione, che alle 15 di sabato 6, racconterà l’immaginario di scrittori, scienziati e creativi che dall'antichità all'illuminismo, dal medioevo ai giorni nostri, hanno sognato il viaggio e i mezzi che ci avrebbero permesso di raggiungere la Luna. Il giorno dopo, sempre alle 15, Adrian Fartade – noto divulgatore e youtuber – proietterà il nostro sguardo ai prossimi 50 anni, quando metteremo piede su Marte, invieremo dirigibili su Venere e pianificheremo nuove esplorazioni del cosmo "alla ricerca di nuove forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare là dove nessun uomo è mai giunto prima".

Albenga: Domenica 7 Aprile Ritrovo dalle ore 14 in Viale Martiri della Libertà, iscrizioni fino alle 15 e partenza ore 16.00. I Fieu dei Caruggi vi invitano a partecipare alla Corriamo La Fionda che a si svolgerà il 7 aprile il cui ricavato andrà invece a sostenere U.I.L.D.M. (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) per l’acquisto di un pulmino i e a fornire alla P.A. Croce Bianca di attrezzature sanitarie: una sedia motorizzata e una moderna lettiga-barella. CorriAMO la fionda è una corsa-passeggiata per le vie cittadine aperta a tutti. Si tratta di una grande festa di gioiosa condivisione, nata dalla collaborazione tra i Fieui di caruggi e gli Albenga Runners, che ne curano gli aspetti organizzativi. Nelle due ultime edizioni, con ospiti il Gabibbo e Vittorio Brumotti, sono stati superati i duemila partecipanti. E per quest’anno si spera di andare oltre ogni record.

Andora: La decima edizione del Festival degli Aquiloni prenderà vita sulle spiagge di Andora sabato 6 e domenica 7 aprile: assisteremo alle straordinarie esibizioni dei club di aquilonisti che arriveranno dall’Italia e dall’estero per colorare le spiagge e il cielo con aquiloni giganti, acrobatici e artistici. Ci saranno spettacolari battaglie di Rokkaku (antichi aquiloni giapponesi) e golose piogge di caramelle volanti. Per non stare solo col naso all’insù, le spiagge ospiteranno giochi per famiglie e gruppi, e anche in questa edizione, non mancheranno le esibizioni sportive, di danza e di rievocazione storica a cura delle Associazioni sportive e culturali locali. Per tutti, stand con aquiloni e giochi d’aria, e piccolo artigianato. Con il patrocinio del Comune di Andora, la manifestazione è organizzata dall’Associazione Albergatori di Andora e dal 30Kite Club, con il supporto dell’Associazione dei Bagni Marini di Andora.

Finale Ligure: Sabato 6 aprile, dalle 9 alle 18 nei Chiostri del Monastero Benedettino di Finalpia, presso l'Istituto Alberghiero "Migliorini" e nel Complesso Monumentale di Santa Caterina a Finalborgo, Apiliguria e l’Albo Nazionale Esperti analisi sensoriale del miele organizzeranno il 40° Seminario di Analisi Sensoriale del Miele e Corso d’Aggiornamento Esperti. L’evento gode del patrocinio del Comune di Finale Ligure, della Regione Liguria, della Camera di Commercio Riviere di Liguria, con il Contributo di Legaitaly attrezzatura apistica, dell’Istituto Alberghiero “Migliorini” di Finale Ligure, con la collaborazione dell’apiario benedettino di Finalpia, con il contributo di Alveis by Chemicals Laif e con il patrocinio della Federazione Apicoltori Italiani (FAI).

Questo il programma: 09.00-09.30 Avvio lavori e saluti iniziali: Alberto Tognoni (Presidente Apiliguria) Ugo Frascherelli ( Sindaco di Finale Ligure) Raffaele Cirone (Presidente FAI- Federazioni Apicoltori Italiani) presso i Chiostri del Monastero Benedettino Finalpia, piazza Abbazia, Finalpia 09.30-13.00 Corso Aggiornamento riconosciuto dall’albo: Gianluigi Marcazzan (CREA-API Agricoltura e Ambiente) Roberto Colombo (CREA-API Agricoltura e Ambiente) presso presso i Chiostri del Monastero Benedettino Finalpia, piazza Abbazia, Finalpia 13.00-14.00 Pranzo conviviale: presso l’Istituto Alberghiero “Migliorini” di Finale Ligure via Manzoni,12 Finale Figure 15.00-16.00 Presentazione Cronostoria Analisi Sensoriale in Italia: Alberto Tognoni (Presidente Apiliguria) Franco Formigoni (Responsabile Regione Liguria del settore Apicoltura) Raffaele Cirone (Presidente FAI- Federazioni Apicoltori Italiani) presso il Complesso di Santa Caterina di Via Lancellotto, a Finalborgo 16.00-17.00 L’importanza dell’analisi Sensoriale del miele nell’industria alimentare: Marco Vangelisti (Apicoltura Marco Vangelisti) presso il Complesso di Santa Caterina di Via Lancellotto, a Finalborgo 17.00-18.00 Introduzione all’uso del miele in cucina: Luigi Pezzano (Chef) presso il Complesso di Santa Caterina di Via Lancellotto, a Finalborgo 14.30-18.00 Buffet gratuito: a cura dell'Istituto alberghiero presso il Complesso di Santa Caterina di Via Lancellotto, a Finalborgo.

Loano: Sarà un concerto “intergenerazionale” quello organizzato dall'Unitre di Loano ed in programma sabato 6 aprile alle 16 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano. Durante il pomeriggio, infatti, si esibiranno musicisti di tutte le età. Ci saranno i giovanissimi suonatori di ukulele guidato dal maestro Nando Marchese; gli studenti di canto della scuola Modern Jazz Dance di Teo Chirico Chiara, Eleonora, Jacopo; la docente di pianoforte di Unitre Perla Elena Urdiales, che suonerà brani tratti da colonne sonore e suoi inediti; il fisarmonicista Guido Sciutto del gruppo di “U Gumbu de Löa” e la banda dell'Associazione Musicale Santa Maria Immacolata di Loano. La manifestazione gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano ed è ad ingresso libero.

Quiliano: Domenica 7 aprile Ulivagando a Roviasca, alla scoperta delle tradizioni, delle curiosità dell’olio e di sapori. La passeggiata narrante tra gli ulivi e i borghi quilianesi partirà alle ore 14,30 da pizza Costituzione ma sarà necessario trasferirsi a Roviasca con mezzi propri. Quindi alle 15,00 da Roviasca partita la camminata con guida della lunghezza di circa 3 KM aperta a tutti. Durante il percorso racconti storici e curiosità del territorio, osservazione e notizie sulle essenze vegetali. Punti di ristoro. Dalle 17 nello spazio adiacente il circolo Acli utilizzo alternativo dell’olio e intrattenimento per bambini. Dalle ore 19,30 cena tipica ligure, previa prenotazione al 0198878399 presso il Circolo Acli San Sebastiano.

Spotorno: Il Comitato Provinciale Aics di Savona, in collaborazione con l'Associazione Polisportiva Spotornese, organizza la prima edizione di “Corritalia” in data 7 aprile 2019 a Spotorno (Sv). “Corritalia” fa parte della Giornata Podistica Nazionale dedicata ai Beni Culturali e Ambientali che AICS Nazionale organizza contemporaneamente in 50 città italiane. La manifestazione ha lo scopo di favorire il legame tra la pratica sportiva e l’impegno per la tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale italiano. A questo fine i percorsi podistici saranno accostati alla possibilità di visitare luoghi e itinerari particolarmente interessanti sotto il profilo paesaggistico, culturale, architettonico ed urbanistico. Un importante discorso tra sport e promozione turistica al quale ha aderito con entusiasmo il Comitato provinciale di Savona, indirizzando l’attenzione generale verso le innumerevoli “risorse” della sua provincia. In questo primo appuntamento 2019, “Corritalia” visiterò il cuore della città di Spotorno. Dopo la partenza, situata per motivi logistici di fronte alla palestra comunale Michele Sbravati dotata di spogliatoi e docce calde, i concorrenti entreranno nel rione Monte, la parte più storica e caratteristica del paese dove ha vissuto per molti anni il poeta Camillo Sbarbaro,da qui scenderanno nel centro storico per attraversarlo interamente potendone constatare le sue peculiarità. Di fronte al palazzo Comunale è previsto il punto di ristoro per poi incominciare la salita attraverso le "creuze",vicoli in salita,che li porteranno dapprima sotto la casa in cui ha vissuto per alcuni anni lo scrittore inglese D.H.Lawrence e dove egli ha composto il libro "L'amante di lady Chatterley",e poi verso le rovine del castello medioevale. Da qui sempre attraverso le originali stradine liguri una discesa verso il parco Monticello dove è previsto l'arrivo. Il percorso ha una lunghezza di circa 3,200 Km che gli agonisti ripeteranno 3 volte mentre gli amanti della camminata nordica 2 ed infine per i non competitivi una sola volta.

Spotorno renderà omaggio a Pietro Alias, scomparso prematuramente lo scorso autunno. Quest’anno le associazioni hanno individuato, come candidato da premiare, la figura del “Volontario Spotornese” intendendo come tale il cittadino di Spotorno che quotidianamente ha operato a favore della comunità. Alias ha rappresentato in maniera esemplare la figura del volontario, dimostrando, nel corso degli anni, doti di altruismo e di solidarietà particolari, distinguendosi all’interno delle associazioni per la costanza e l’impegno con cui si è dedicato al prossimo. Alias, infatti, oltre ad aver prestato servizio come milite per 40 anni in Croce Bianca, è stato anche vicepresidente e consigliere del Direttivo AVIS di Spotorno e donatore di sangue raggiungendo, nel corso della sua vita, circa 130 donazioni. Per questi motivi è stato proposto come “Spotornese dell’anno 2018”. La premiazione si terrà sabato 6 aprile p.v. presso la Sala Convegni Palace alle ore 17.30 al termine del concerto di musica classica intitolato “Suggestioni” con Marco Bortoletti al flauto e Riccardo Pampararo alla chitarra, a cura dell’associazione musicale “G. Rossini” di Savona. Il “Gabbiano d’oro” sarà consegnato dal Sindaco, Dott. Mattia Fiorini, alla Sig.ra Gina, moglie e compagna di una vita

Vado Ligure: Sabato 6 e domenica 7 aprile si svolgerà a Vado Ligure l’Urban Trial. Sabato alle ore 20,00 ci sarà la presentazione e l’esibizione dei concorrenti nell’area pedonale. Domenica inizierà la gara di Trial valida per il Campionato Italiano Trial Indoor. A completamento della manifestazione domenica per tutto il giorno esibizione di bici da trial e prove gratuite di minimoto da trial per bambini fino a 10 anni con istruttore.

Ritorna la grande promozione primaverile del Molo 8.44. Il 6 aprile parte l’operazione Gratta Il Molo & Vinci che si protrarrà fino a sabato 20 aprile. Ci sono 5.000 Euro di buoni sconto da spendere immediatamente e il più fortunato si aggiudicherà il maxi buono di 500 Euro. Per partecipare è sufficiente acquistare presso un negozio del centro e insieme allo scontrino verranno fornite, a seconda dell’importo, le cartoline da utilizzare nell’apposito spazio che verrà allestito al centro del Molo 8.44.