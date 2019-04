Albenga, il candidato sindaco Distilo: "A breve la presentazione ufficiale della società pubblica multiservizi P.G.I."

"Dopo aver ascoltato con attenzione la conferenza stampa del sindaco Cangiano, nel ringraziarlo per il lavoro svolto siamo pronti ad investire i 725.000€ disponibili per la creazione della nostra società pubblica multiservizi". Inizia così la nota ufficiale diffusa dal candidato sindaco delle liste "Solo per Albenga" e "Aria nuova per Albenga" Diego Distilo.

"Nei giorni scorsi ci siamo recati in comune ed abbiamo parlato con gli uffici per analizzare il nostro programma, poi fatto visionare ad un noto avvocato amministrativo e devo dire che quello che abbiamo in testa è fattibile è realizzabile - ha proseguito Distilo - Stiamo preparando lo statuto, il regolamento interno e tutti gli atti necessari che spiegheranno alla città come procederemo creando questo nuovo contenitore pubblico multiservizi tra l’altro utilizzato in tutta Italia e anche in qualche città a noi vicina. Dimostreremo come ci sarà un risparmio notevole lasciando l’economia in città e dando possibilità di occupazione ai nostri cittadini. Noi non stiamo promettendo assunzioni comunali, noi stiamo promettendo come gestiremo la città utilizzando la manovalanza ingauna migliorando costi e servizi".

"Siamo pronti a presentare il nostro progetto che riguarderà vigilanza, manutenzioni, tributi, sociale, agricoltura, ambiente, turismo, tutto e solo con la nostra nuova società P.G.I (prima gli ingauni)" ha infine concluso il candidato delle liste "Solo per Albenga" e "Aria nuova per Albenga".