Elezioni Pietra, la lista "Pietra. Sempre! - Luigi De Vincenzi Sindaco" è realtà: "Il nostro unico obiettivo è il rilancio del paese" (FOTO e VIDEO)

La lista civica " Pietra. Sempre! - Luigi De Vincenzi Sindaco " è ufficialmente realtà. La lista che sosterrà l'attuale vicepresidente del consiglio regionale nella corsa al ruolo di sindaco di Pietra Ligure (incarico che De Vincenzi ha già ricoperto dal 2004 al 2014) è stata svelata questa mattina presso il Point elettorale in via Matteotti 24.

Ad aprire le danze, e non poteva essere altrimenti, è stato proprio il candidato primo cittadino: "Sarà una lista civica con persone di estrazione diverse - ha spiegato De Vincenzi - addirittura di partiti diversi, ma il nostro unico obiettivo è il rilancio di Pietra. Questa mia nuova avventura la vivo in maniera diversa rispetto alle precedenti esperienze: in passato alcune persone mi erano state indicate dai partiti, in questo caso no. La scelta è stata quella di privilegiare un percorso di persone fuori dai giochi politici".

"Grande spirito di squadra, ho percepito questo negli incontri preparatori - ha proseguito il candidato pietrese - nessuno ha avuto pretese personali. Personalmente potevo stare in Regione con la possibilità di ricandidarmi nel 2020, ma l'entusiasmo di questa gente mi ha convinto a rimettermi in gioco per Pietra. Il nome della lista? Esserci sempre per il paese. Quando molti cittadini mi hanno chiesto di ricandidarmi, ho visto l'entusiasmo nei loro occhi frutto del grande amore per Pietra Ligure. Ecco, lo spirito di questa lista, e in caso di vittoria dell'amministrazione, dovrà essere mirato a portare avanti la cosa più importante ovvero Pietra Ligure".

In chiusura, ulteriori considerazioni:

"Il 20 aprile ci sarà la presentazione della lista alla popolazione. Il programma? Ci stiamo lavorando: non sarà un libro dei sogni, ma qualcosa di fattibile e concreto. Il voto alla giunta uscente? Guardo al futuro e non al passato, il giudizio spetta alla gente: noi vogliamo rappresentare il futuro. Detto ciò, non ci sarà mai una amministrazione che ha fatto tutto male o tutto bene".

Difesa del Santa Corona, una nuova soluzione per l'area dei cantieri navali ("Il progetto va ridiscusso con la proprietà" il pensiero di De Vincenzi) e il rilancio della parte turistica sono le priorità fissate dalla lista "Pietra. Sempre! - Luigi De Vincenzi Sindaco".

"Una squadra che durante la sua composizione mi ha piacevolmente entusiasmato - ha confidato infine il candidato primo cittadino - qualora si dovesse vincere si terrà ovviamente conto dei risultati elettorali raccolti da ognuno, ma dal punto di vista dell'impegno ci sarà posto per tutti".