CAbaret e risate per Bastapoco Onlus, prossimo appuntamento al Teatro Salvini di Pieve di Teco

Venerdì 12 e sabato 13 aprile alle ore 21 la Compagnia Bastapoco per ridere concluderà la sua tournée a sostegno dei progetti di Onlus Bastapoco con lo spettacolo tra musica e cabaret “RaccontiAMOci” con ingresso ad offerta minima.

“RaccontiAMOci” vedrà protagonisti delle due serate Marco Ghini e Bruno Robello De Filippis incalzati dall’attore Mario Mesiano e coadiuvati dai musicisti Rossano Giallombardo alla chitarra e Nico Lobello alla tromba, Federico Fugassa al contrabbasso e Mauro Maloberti alle tastiere.

Lo spettacolo che alterna racconti tragicomici, ironici ed autoironici a canzoni, caricature esilaranti di personaggi ha riscosso in tutte le date un incredibile successo.

Il presidente della Onlus Ghini ci racconta: “il ricavato di “RaccontiAMOci” è e sarà utilizzato dall’Associazione BastapocoOnlus per il progetto “Life to life”, per offrire ai bambini affetti da patologie oncologiche in trattamento provenienti dai maggiori centri specializzati del nord Italia giornate di svago in Riviera insieme alle loro famiglie, lontano dalle strutture sanitarie.

Sono infatti in corso giornate ad Albenga e seguiranno giornate a Loano a maggio, in montagna a Coazze in agosto e a settembre a Borghetto S.S.. Il tutto in stretta collaborazione con Progetto Giada Onlus di Torino.

Abbiamo scelto per finire in bellezza nel teatro più piccolo e suggestivo d’Europa, che guarda caso è proprio nella nostra bellissima Liguria.

La Compagnia Bastapoco per ridere alla fine delle due serate brinderà e festeggerà con il pubblico, grazie all’intervento di alcuni sponsor. La giusta conclusione di questa prima riuscita tournée!”

Per informazioni e prenotazioni

Tel. 0182.554899 – Whatsapp 331.5617734 – email info@onlusbastapoco.it