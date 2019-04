Elezioni Albisola, Enrica Buldrini Verney si candida nella lista del candidato sindaco Garbarini

La lista "La nostra città" si arricchisce di un altro volto nuovo che ha deciso di mettersi in gioco e di unire le forze con gli altri membri del gruppo e sostenere la candidatura di Maurizio Garbarini.



Enrica Buldrini Verney è nata in un piccolo paese della bassa Romagna, dove ha frequentato la Scuola Primaria e Secondaria. Successivamente ha conseguito la licenza Superiore linguistica presso il liceo linguistico istituto San Giuseppe di Lugo di Romagna e ha proseguito gli studi presso la facoltà di Lettere e Filosofia, indirizzo Linguistico all'Università Alma Mater Studiorum di Bologna.



La passione per la lingue e gli studi effettuati, unitosi alla sua capacità organizzativa e il senso imprenditoriale, l'hanno portata lontano da casa fino all'estremo oriente, dove ha vissuto e lavorato per alcuni anni.



È proprio in questa terra lontana che nasce il legame sentimentale con Sergio Verney (savonese doc che lavorava con mamma Elda e papà Walter) che la porterà a stabilirsi in Liguria sua attuale regione d'adozione ormai da più di 10 anni.



Enrica è un imprenditore, a capo della sua ditta: "Nel mio lavoro ho imparato soprattutto la volontà, la passione, la verità e la concretezza sono doti fondamentali per ottenere risultati rimanendo sempre fedeli a se stessi. Tutto questo ho ritrovato in Maurizio Garbarini e nei membri della lista di cui oggi entro a far parte con orgoglio e con la consapevolezza di dover lavorare tanto e bene.



Provenendo da un paesino di 8000 abitanti ho ritrovato nelle caratteristiche del terrutorio albisolese e nelle richieste dei suoi cittadini, che ho incontrato e ascoltato, tanti problemi, dubbi e incertezze vissuti anche nella.mia citta natale. Sento un legame speciale con Albisola Superiore, città in cui tra l'altro mi sono sposata (nella stupenda chiesa di San Nicolò) 11 anni fa, dove la famiglia Venney risiede e dove ho molti amici.



Mia suocera è Elda Olin Venney, che per me è una seconda mamma, mi ha aiutato moltissimo con i suoi consigli sia nel mio lavoro che nella vita. Lei ha appoggiato con entusiasmo questa mia scelta e la sua esperienza politica potrà essermi di grande aiuto".



Alla domanda quale contributo pensa di portare alla comunità, Enrica Verney risponde: "La mia esperienza lavorativa e di vita all'estero e in Italia ormai ventennale mi ha arricchito di un bagaglio di conoscenza che metto a disposizione per individurare e creare nuovi servizi ai cittadini. Il paese di Albisola Superiore ha dovuto subire nel corso degli anni, fino ad oggi, tanti gravi problemi, il traffico in primis, la chiusura delle fabbirche, la disoccupazione, la migrazione dei giovani, la paralisi commerciale, i problemi inerenti al clima (ultima la mareggiata di ottobre) con conseguenti distruzioni di strutture marittime e non e, non per ultimo, problemi di sicurezza e di micro vandalismo. Parlando con le persone ne esce una richiesta corale di miglioramento della quotidianità. Pur consapevole che il percorso per la fattibilita di alcuni progetti, necessari al miglioramento della vita di tutti i cittadini sia già stato tracciato dalla precedente amministrazione, credo (con un grande e sano entusiasmo che alcuni esempi e soluzioni che ho potuto vivere in prima persona all'estero possano essere attuabili anche con qui, con semplicita e concretezza, senza pesare sulle tasche dei cittadini. Vorrei ringraziare Maurizio Garbarini per l'immensa fiducia che ha risposto in me, questo mi spronerà a mettere tutta me stessa al servizio della comunità albisolese"