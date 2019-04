«Faccia a faccia» con i candidati sindaci: ecco le date dei confronti pubblici di Savonanews per Finale, Albenga, Varazze e Pietra

La competizione elettorale entra nel vivo. Si avvicina la data del voto e Savonanews organizza quattro incontri pubblici per il confronto tra i candidati sindaci, rispettivamente per i Comuni di Finale Ligure, Albenga, Varazze e Pietra Ligure. Un'importante occasione di dibattito, indipendente e senza sconti, ma soprattutto un momento di divulgazione dei programmi alla cittadinanza, con i riflettori accesi sui temi caldi per il futuro dei propri territori.

Le date sono già fissate per i "faccia a faccia" sul palco che animeranno la sfida delle amministrative del 26 maggio 2019 con i temi, le polemiche, i retroscena, le idee, le aspettative e gli argomenti raccontati dalla viva voce dei protagonisti. Tutti gli incontri sono aperti e gratuiti, con inizio alle ore 20,45.

Si parte Martedì 30 Aprile con FINALE LIGURE, nell'Auditorium dei Chiostri di Santa Caterina, con la collaborazione di BRG Radio. Il confronto tra candidati sindaci per ALBENGA, invece, si terrà Giovedì 2 Maggio nell'Auditorium San Carlo. Mercoledì 8 Maggio è la volta di VARAZZE, con l'incontro al teatro Don Bosco. A PIETRA LIGURE il confronto pubblico si svolgerà la sera di Lunedì 13 Maggio, al Cinema Teatro Moretti.

Quattro appuntamenti, quattro confronti elettorali in altrettante località verso il voto, le numericamente più popolose della provincia di Savona. Il fermento è in atto da tempo e le aspettative sono alte per il futuro delle cittadine chiamate alle urne. In attesa di eventuali novità dell'ultima ora, delle quali si terrà conto per offrire a tutti eguale spazio e possibilità d'espressione, la situazione delle candidature ha preso forma.

La città di Finale Ligure vede cinque candidati alla carica di sindaco: (in ordine alfabetico) Pier Paolo Cervone, Tiziana Cileto, Ugo Frascherelli, Massimo Gualberti e Gabriella Tripepi. Nell'Auditorium di Santa Caterina (30 Aprile) occhi puntati sui candidati per approfondire le tematiche più pregnanti per il futuro finalese. L’evento sarà condotto in collaborazione con BRG Radio, la radio in streaming di Finalborgo.

Ad Albenga sono pronti alla sfida (ancora in ordine alfabetico) Gerolamo Calleri, Diego Distilo, Fausto Icardo e Riccardo Tomatis. Di fronte alla cittadinanza, i candidati si ritroveranno all’ Auditorium San Carlo di Albenga (2 Maggio) . L’evento vedrà la collaborazione del centro di aggregazione giovanile Yepp Albenga e la partecipazione di Radio Onda Ligure.

A Varazze sono per ora in corsa i candidati sindaci Alessandro Bozzano, Enrico Caprioglio, Massimo Lanfranco ed Elsa Roncallo. L'appuntamento varazzino è al Teatro Don Bosco (8 Maggio) .