Il 25 aprile è appena passato ma il ponte di questo weekend è ancora ricco di eventi

Un ricco calendario di appuntamenti in Riviera per questo weekend che cade “a metà strada” tra il 25 aprile e il 1° maggio. Scopriamoli insieme:

ALBENGA - Albenga Dreams in Piazza Corridoni, da venerdì a domenica il fantasy sarà protagonista per le vie della città, mentre Fior d’Albenga prosegue con diverse interessanti ed appetitose iniziative. Il 27 aprile, per tutto il giorno Wedding day in Piazza dei Leoni tutto per gli sposi e contemporaneamente in Piazza IV Novembre “Coltiviamo il Cuore” iniziativa benefica a cura della Coldiretti (vendita di aromi e piante fiorite donate dalle aziende di Albenga il cui ricavato sarà devoluto all’ospedale Gaslini di Genova). Con “Itinerario Curioso” con partenza ore 15.00 da Piazza del Popolo si potranno scoprire le curiosità del Centro Storico di Albenga accompagnati da guide esperte. E per i più piccoli animazione con la compagnia I Senzatetto -dalle ore 16 alle ore 18.00 in Piazza del Popolo

ALBENGA - Domenica 28 Aprile una grande classica delle iniziative ingaune: l’Estemporanea di Pittura a che vedrà protagonisti pittori sparsi tra le aiuole che riprenderanno i temi della manifestazione e i migliori verranno premiati alle ore 19.00 nel cavedio di Palazzo Oddo. Per tutta la giornata, “Donne in campo” della CIA saranno presenti con i loro prodotti in piazza IV Novembre. Domenica verrà anche commemorata la festa dei “Corpi Santi” con la solenne funzione alle ore 10.30 presso la Cattedrale alla quale seguirà la Processione per le vie cittadine. Nel Pomeriggio per gli appassionati di moto “Vivi Albenga VII edizione” dalle ore 15.00 Lungo Mare Cristoforo Colombo e ancora alle 16.00 con partenza da piazza del Popolo “Passeggiata sulla via romana”.

ALBENGA/CERIALE - Domani, sabato 27 aprile alle ore 17,30 presso la libreria Le Torri di Albenga ed alle ore 21 presso la sala consiliare del Comune di Ceriale si terranno le presentazione del romanzo storico e autobiografico "La gioventù perduta 1970-1979" dello scrittore Guido Ferrari.

ANDORA – Prosegue “Azzurro, Pesce d’Autore”. Questo il programma di Sabato 27 aprile: Ore 10.00 Apertura degli spazi espositivi.11.00 Mini corso di comparazione dell'Olio Extravergine di Oliva. Breve corso divulgativo di approccio all'assaggio, per riconoscere le principali caratteristiche dell’Olio Extravergine di Oliva di Liguria. A cura dell’Oleoteca Regionale della Liguria e di ONAOO , prima scuola per la divulgazione a livello mondiale dell'arte dell'assaggio dell'olio di oliva. Interviene Marcello Scoccia, Vice Presidente e Capo Panel ONAOO-CCIAA Imperia. 12.00 Musica e parole.. nel piatto! - Cooking Tribute a Fabrizio De Andrè - A simm-a. Nel ventennale della scomparsa del grande cantautore genovese, lo ricordiamo con i piatti ispirati alle sue canzoni. Ai fornelli le andoresi appassionate di cucina locale Silvia Tosi e Barbara Alberigo. A cura di Pro Loco Andora. 15.00 9 mesi in viaggio, 20.000 miglia di avventura. Andrea Fanfani, unico velista italiano partecipante Longue Route 2018, racconta il suo giro del mondo in barca a vela in solitaria. A cura di Lega Navale Andora.16.00 In fondo al mare attraverso i secoli: relitti antichi e moderni del Ponente Ligure. Incontro con Marina Volontè, Archeologa, e Mauro Maffi, aiuto istruttore Fipsas, socio e membro dello staff di Sport 7 Diving Club di Andora.17.00 La lavanda: nuove idee, nuove sfide per una protagonista della tradizione. Nuove ricette e sperimentazioni di mixology con lo chef Loris Dolzan e con Cesare Bollani, esperto della Lavanda Officinalis di Imperia, a cura dell'Associazione Lavanda Riviera dei Fiori.18.00 - Un mare di gusto: pesce e profumi di Liguria. Show cooking dello chef Alessandro Dentone, direttamente da La prova del cuoco di RAI1. Triglia al profumo di focaccia genovese e crema di stracchino della Val d’Aveto. Risotto alla rapa rossa e acciughe del Tigullio.

ARENZANO - Sabato 27 e Domenica 28 aprile Arenzano apre le porte al mondo del Wedding e degli innamorati. Nell’incantevole location del Grand Hotel va in scena Arenzano in Love “Affacciati sul Blu”. Due giorni dedicati all’amore e agli innamorati in cui tutte le coppie potranno incontrare i professionisti del Wedding.

BORGHETTO SANTO SPIRITO - Sabato 27 aprile 2019 alle ore 11:00 presso la passeggiata di Borghetto Santo Spirito in corrispondenza della piazza denominata Pelagos si svolgerà la Performance di lettura teatrale spettacolare "Com'eri vestita?"con il gruppo di lettori, attori, danzatori, cantanti dell'APS #cosavuoichetilegga? Che si concluderà con l'inaugurazione della prima tranche di panchine del progetto "Donne Oltre" Donne per le donne contro la violenza di genere nella splendida piazza Pelagos.

BORGHETTO SANTO SPIRITO - Il 27 ed il 28 aprile torna a Borghetto Santo Spirito la manifestazione Floricola. Si tratta di due giornate di evento dedicato a fiori, piante ed il mondo del giardinaggio.I settori merceologici coinvolti saranno molti: fiori e piante recisi ed in vaso, arredi da giardino e complementi d'arredo, attrezzi e strumenti per il giardinaggio, arte floreale, arte della tavola, editoria e cosmetici; come lo scorso anno ci sarà la presenza di alcuni stand con produzioni agroalimentari. All’evento ci saranno una quarantina di espositori. La manifestazione comprende un'area espositiva tra Piazza Libertà, Piazza Madonna della Guardia e Sala Marexiano.

CAIRO MONTENOTTE - Sabato 27 alle ore 17,30 nelle Salette cairesi di Via Buffa l’istruttore cairese Roberto Rizzo parlerà delle «Recenti novità nel Codice della strada». L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Bormioli, nell’ambito degli incontri dell’Accademia. Ingresso libero.

CELLE LIGURE - Ancora una volta la pineta Bottini a Celle Ligure, diventa protagonista di un evento magico (Incanto), per bambini ma non solo, a cura dell'associazione nazionale no profit di animazione delle arti e dello spettacolo "i giullari del 2000". Sabato 27 aprile, dalle tre alle sei del pomeriggio, negli angoli più suggestivi del parco sarete sorpresi dalle performances suggestive e divertenti di illusionisti, mimi, artisti di strada e molto altro. Ricordiamo che la pineta bottini è comodamente raggiungibile con l'ascensore panoramico dei Bottini.

FINALE LIGURE – A scopo di promemoria ricordiamo che la dimostrazione pratica di pesca alla sciabica organizzata dalla Compagnia di San Pietro di Finalmarina e in programma per sabato 27 aprile è stata annullata per via delle condizioni del mare.

PIETRA LIGURE - Il Mercato Riviera delle Palme domenica 28 aprile torna a Pietra Ligure e sarà dalle ore 8,00 alle ore 19,30 in viale della Repubblica. Curiosando tra i banchi si avrà l’occasione di osservare le collezioni primavera/estate e, con l'occasione, fare e farsi qualche bel regalo approfittando delle eccellenze portare dai migliori ambulanti della Liguria. Pelletteria, abbigliamento, scarpe, accessori, giocattoli e articoli per la casa, ma anche banchi di gastronomia, dolci e molto altro.

TOIRANO - Sabato 27 aprile, alle 10:30 si terrà a Toirano la cerimonia di donazione di tre nuovi defibrillatori, uno dei quali verrà consegnato all'impianto sportivo cittadino "Rosario Greco" di via Aldo Moro e due alla Croce Rossa di Toirano. La donazione avviene ad opera della famiglia del compianto Giorgio Donaggio.