Savona, manifestazione del Primo Maggio, Maestripieri (Cisl): "Prima di tutto la dignità del lavoro" (FOTO e VIDEO)

Una manifestazione del Primo Maggio sentita e partecipata a Savona. Piazza Sisto invasa dai cittadini, dalle varie rappresentanze partitiche e dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil per la Festa dei Lavoratori e il tema di quest’anno riguarda “Lavoro, diritti e stato sociale”. Il comizio per CGIL CISL UIL sul palco di Piazza Sisto IV è stato tenuto dal Segretario Generale della FeLSA CISL Nazionale Mattia Pirulli dopo le parole del sindaco Ilaria Caprioglio.

Al termine ha preso il via il corteo per le vie cittadine, al quale hanno partecipato come tradizione le Bande cittadine Forzano e S. Ambrogio, seguendo il percorso: corso Italia, piazza Giulio II (dove si sono uniti i mezzi meccanici dei lavoratori portuali), Via Niella, piazza Mameli, via N. Sauro, via Dei Vegerio, piazza Marconi, piazza Saffi, via San Lorenzo, piazza Brennero, via Verdi, via Milano, via Torino, via Piave, piazza Saffi, via Boselli per poi concludersi in piazza Mameli dove è stata deposta una corona al Monumento ai caduti.

Ieri il Prefetto di Savona Antonio Cananà e il Questore Giannina Roatta, con un positivo parere del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno deciso di confermare senza modifiche il percorso indicato dalle associazioni sindacali per il passaggio così da via San Lorenzo, zona al centro delle polemiche per la presenza della sede del partito di estrema destra CasaPound e il blocco del passaggio della fiaccolata del 24 aprile deciso dal Prefetto la scorsa settimana.

“La festa del 1° maggio, a Savona come nel resto d’Italia, non si presta a contrapposizioni politiche data la sua natura unitaria e largamente condivisa. Ciò riduce (senza tuttavia azzerarlo) il rischio di iniziative estemporanee volte a determinare momenti di tensione tra gruppi ideologicamente antagonisti o comunque turbative” avevano spiegato ieri con un comunicato dalla Prefettura.

“Come da tradizione, gli organizzatori metteranno in campo, a supporto delle Forze di polizia, un robusto “servizio d’ordine” interno in costante contatto con il responsabile istituzionale del servizio di ordine pubblico. Ulteriore e non secondario elemento preso in considerazione è stato il positivo andamento della recente manifestazione del 24 aprile – Festa della Liberazione di Savona, svoltasi senza ripercussioni per l’ordine e la sicurezza pubblica, pur essendosi registrati evidenti ma sicuramente minoritari segnali di irrequietezza” hanno concluso dalla Prefettura di Savona.

Luca Maestripieri; segretario generale della Cisl Liguria: "Buon primo maggio. I temi principali da trattare sono quelli della sicurezza e della salute dei lavoratori. Ogni giorno uomini e donne si alzano per andare a lavorare e vorrebbero farlo nella sicurezza. La lunga scia di sangue che ha investito la nostra Regione dimostra che le istituzioni non hanno fatto abbastanza, anzi i provvedimenti di legge vanno addirittura nella direzione opposta. Importante anche il tema della dignità di tutti i lavori. Questo è un paese senza senno in cui si buttano via tutte le eccellenze del lavoro. Non c'è razionalità rispetto al lavoro che è sempre a margine. Occorre davvero restituire la dignità al lavoro."

Andrea Pasa CGIL: "Oggi la CGIL, CISL e UIL hanno dimostrato civiltà e grande partecipazione. La situazione in provincia di Savona sul tema di lavoro e di reddito di cittadinanza è come nel resto d'Italia. Ben vengao gli aiuti, ma questo non è lo strumento adatto per combattere la povertà. Lo strumento adeguato poteva essere il REI. Poi c'è la contraddizione dei navigator che non hanno contratti adeguati"