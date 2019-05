Elezioni Pietra, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti lancia Sara Foscolo: "Sindaco e onorevole? Sì può fare" (FOTO e VIDEO)

Un incontro in piazza San Nicolò a Pietra Ligure , con tanto di accoglienza a base di focaccia locale (peraltro molto apprezzata), per fornire ulteriore sostegno alla candidata sindaco, l'onorevole Sara Foscolo . Quest'oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti , e il vice ministro e segretario della Lega Liguria, Edoardo Rixi , hanno fatto tappa nella centralissima piazza pietrese dove ad attenderli era presente il gazebo della lista del centrodestra unito che correrà alle prossime elezioni comunali cittadine. Ricordiamo che in questa tornata elettorale pietrese gli altri candidati alla carica di sindaco sono Luigi De Vincenzi , Bruno Paolinelli Devincenzi e Giovanni Zanelli .

A fare gli onori di casa, e non poteva essere altrimenti, la candidata alla poltrona di primo cittadino: "Questa è la dimostrazione che la Lega, come ha sempre detto e come sta dimostrando, è vicina al territorio ed è vicina ai comuni più piccoli come può essere Pietra Ligure" ha commentato la Foscolo relativamente alla presenza in paese di un elemento di spicco del governo nazionale.