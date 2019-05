Si celebra domani la prima "Giornata regionale della Polizia Locale"

Si celebra domani, venerdì 3 maggio, la prima Giornata regionale della Polizia Locale, istituita da Regione Liguria con l’emendamento n.8 al ddl 229/2918 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità per il 2019) approvato nel dicembre scorso dal Consiglio regionale.

La data è stata individuata nell’ambito del Comitato tecnico consultivo di Polizia Locale ed è legata ad un avvenimento ben preciso: il 3 maggio del 1957 Papa Pio XII con Lettera Apostolica nominò San Sebastiano patrono della Polizia Locale.

Programma:

alle 10.00 in piazza De Ferrari a Genova il presidente della Regione e la vicepresidente e assessore alla Sicurezza passeranno in rassegna il picchetto d’onore del Corpo di Polizia Locale del Comune di Genova e le bandiere dei Corpi di Polizia Locale degli altri Comuni capoluogo di provincia.

A seguire, alle 10.45 nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa (Via XX Settembre 44) saranno consegnate 18 onorificenze: 14 agli agenti che si sono particolarmente distinti per meriti speciali e 4 ai Comandi di Genova, Milano, Torino e Livorno “per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati in occasione della tragedia che ha colpito la città a seguito del crollo del Ponte Morandi”.

Saranno presenti, tra gli altri, i quattro prefetti di Genova, Savona, Spezia e Imperia, i vertici liguri di Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, gli assessori alla Sicurezza e Polizia Locale dei Comuni di Genova, Savona, Sarzana, Vallecrosia e San Lorenzo al Mare, i Comandanti di Polizia Locale di Genova Gianluca Giurato, Savona Igor Aloi, Imperia Aldo Bergaminelli, La Spezia Alberto Pagliai, Chiavari Luigi Federico Bisso, Loano Gianluigi Soro e Sanremo Claudio Frattarola insieme ai rappresentanti delle Polizia Locali di Milano, Torino e Livorno. Partecipa anche il coordinatore della Consulta regionale per l’Handicap Claudio Puppo.