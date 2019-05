Vado, i lavoratori Bombardier chiudono i magazzini per due settimane: "Dobbiamo colpire l’azienda"

Magazzino chiuso per ricezione e spedizione merci da lunedì 6 maggio a venerdì 17 maggio. Questa la decisione dei lavoratori e delle rsu di Bombardier dopo l’assemblea di questa mattina con i sindacati. Una presa di posizione forte che si va a contrapporre al muro istituito dall’azienda per dividere il settore degli ingegneri (reparto che verrà ceduto a Segula a fine maggio) dal resto dei lavoratori.

In assemblea è stato proposto un pacchetto di 16 ore di sciopero, due questa mattina e le successive 14 ore nelle prossime due settimane, fermandosi 10 minuti ogni ora.

"Non stiamo andando per niente bene - il commento di un operaio dell'azienda - c'è molta preoccupazione fra tutti gli operai per una chiusura che ci farebbe ritrovare tutti a casa. Che sensazione lascia il muro eretto che separa da ingegneristica dal resto della struttura? Ci dà da pensare perché era stato chiesto all'azienda di aspettare a dare via l'ingegneria e invece un fine settimana che eravamo in ferie è stato fatto questo muro: quindi per noi sono solo dei presupposti che vuole chiudere, che vuole fare lo spezzatino e che prossimamente potrebbe succedere agli acquisti arrivando fino alla produzione. Siamo affezionati a questa ditta che è qua da più di 100 anni: qua ci sono tantissime famiglie di operai, rischiamo di rimanere senza lavoro".