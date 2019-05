Celle, fumata grigia all'apertura delle buste per la gestione dell'ex Alborada, Zunino: "Presentata una domanda ma i documenti non sono corretti"

Fumata grigia questa mattina all'apertura delle buste per l'assegnazione dell'ex locale Alborada a Celle Ligure che verrà adibito come biblioteca al piano superiore e bar ristorante al piano terra.

Una domanda è stata presentata ma i documenti presentati non sono risultati formalmente corretti: "Si sono verificati problemi che potrebbero portare all'esclusione della domanda o dare un termine per completare la documentazione, al momento è tutto rimasto nel limbo" spiega il sindaco di Celle Renato Zunino.

Lo scorso 13 marzo la gara per l’affidamento della gestione era andata deserta, da lì la decisione di ripubblicare il bando.

Il Bando prevedeva diversi criteri per la gestione: la durata di sei anni rinnovabile per altri sei; una base economica al rialzo di 1000 euro mensili; lo scomputo sull'affitto offerto sino a 50mila euro per lavori da fare per la messa in sicurezza e l'adeguamento igienico sanitario, lavori che a fine gestione rimarranno di proprietà comunale; l'obbligo di apertura negli orari della biblioteca e divieto di musica nelle due serate (martedì e giovedì giornate di apertura serale); valutazione solo per il 30% per l'offerta economica e per il 70% per progetto culturale e arredi. L'aggiudicazione non verrà effettuata non solo in base a un’offerta economica ma in gran parte su un progetto di attività culturali.