Un weekend in provincia: tutti gli eventi del fine settimana

Tutti i principali eventi che animeranno la riviera in questo fine settimana di maggio:

Alassio: L'11 maggio alle ore 20,00 prende vita la Mezza maratona più entusiasmante e divertente del mondo. Interamente in riva al mare, con partenza di sera con il tramonto del sole e con arrivo nel pieno della Festa della Birra.

Albenga: Weekend conclusivo per Fior d'Albenga. Il tema quest’anno è stata la musica ed in particolare le 10 canzoni scelte per la realizzazione delle 10 aiuole a tema. Il pot-pourrì di colori e profumi che si andrà a concludere l’11 e il 12 maggio con “Open Albenga” il golf nel Centro Storico. Tutti gli appuntamenti sul sito ufficiale della manifestazione www.fiordalbenga.it , dalla pagina facebook ufficiale Fior d’Albenga (@fiordalbenga), dal sito istituzionale del comune, dal sito turistico www.scoprialbenga.it.

E’ tutto pronto per la quarta giornata di Albenga Street Festival, la rassegna dedicata agli sport che si possono praticare in città, a costo zero! L’appuntamento come di consueto è in Piazza Europa. L’attività si svolgerà domenica 12 maggio dalle 15.00 alle 19.30: con la collaborazione di Firewall SkatePark Imperia e BMXzzers per la prima volta anche le discipline su ruote entrano a far parte dello Street Festival. I ragazzi del Firewall SkatePark da anni applicano un metodo di insegnamento dello Skateboard, particolarmente adatto a giovani e giovanissimi, che oltre a fornire i fondamenti per ottenere la padronanza dello skate ha lo scopo di aumentare il loro senso di sicurezza, stimolandoli ad aver maggior fiducia in sé stessi. La Crew BMXzzers affiancherà l’attività degli skater con una dimostrazione delle evoluzioni che si possono effettuare in un percorso urbano sulle BMX, biciclette adatte sia alla velocità che alle esibizioni acrobatiche. L’evento include sia una dimostrazione delle discipline sia la possibilità di provare lo skateboard; chi lo desidera può partecipare con la propria tavola o la propria bicicletta. La giornata è aperta a tutti, senza limiti d’età e senza costi di partecipazione. E’ obbligatoria a fini assicurativi l’iscrizione, che si effettuerà il giorno stesso. YEPP Albenga ringrazia per la preziosa collaborazione Comune di Albenga, UACLI, Croce Rossa – sede di Albenga, i finanziatori del progetto YEPP: Compagnia di San Paolo e Fondazione de Mari e gli sponsor: Fronte Mare Ceriale, La Rustica 2.0, Spartaco e Tiger's Gym Alassio.

Cairo Montenotte: Domenica 12 maggio torna l’atteso appuntamento con 45^ Edizione della Rassegna dei Ricordi a Cairo Montenotte con diverse attività ed appuntamenti che sapranno coinvolgere ed incuriosire. Vi aspettano i tradizionali banchetti dove potrete trovare antichità, oggettistica e molto altro tra le vie del centro storico: tanti spunti suggestivi per degli acquisti unici in queste giornate di primavera. Tra una bancarella e l’altra, troverete i motori rombanti e fiammanti delle Vespe Piaggio: dalle 10 alle 18, inoltre, potrete partecipare alla prima edizione del concorso “Foto in Vespa” organizzato dal Consorzio “Il Campanile”. Come funziona? Scattandosi una foto in sella alle due ruote più famose d’Italia e condividendole sulle pagine Facebook e Instagram de “Il Campanile”: le tre foto che otterranno più like verranno premiate con bellissimi premi. Gli appuntamenti non finiscono qui: la terza edizione di Api in Piazza aspetta tutti gli amanti del miele per un viaggio nel mondo dell’apicoltura. Nella cornice di Piazza della Vittoria sarà possibile vivere un’esperienza sensoriale, partecipare a gruppi di discussione, degustare mieli “non convenzionali” accompagnati da Apicoltura Pozzolo Dario e Michela Marino.

Queste attività saranno affiancate da laboratori dove sarà possibile realizzare dolci e dipingere le arnie con materiali di recupero insieme alla pittrice Rossella Bisazza attraverso l’esplorazione di alcune tecniche di pittura con materiale di recupero e, nell'ambito specifico dell'apicoltura, con l’utilizzo di alcuni materiali tratti dalla pulizia delle arnie. Un ventaglio di azioni che vi racconteranno il miele in ogni sua sfumatura dolce ed affascinante. Potrete avere tutte le informazioni che cercate nel punto dedicato del Centro di Educazione Ambientale. Non mancheranno, infine, spazi dedicati ai più piccoli con giochi, truccabimbi e laboratori didattici creativi. L’appuntamento è per Domenica 12 maggio per una giornata da trascorrere tra bancarelle dove potrete trovare tesori nascosti, meraviglie a due ruote chiamate Vespa e la dolcezza del miele, organizzato dalla Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Cairo a Montenotte.

Finale Ligure: sabato 11 maggio 2019 si terrà a Finalborgo il 68° Convegno SUNI (Società degli Urologi del Nord Italia), al quale parteciperanno molti professionisti di ASL 2 Savona. Presidenti del Convegno il Dott. Claudio Giberti e il dott. Maurizio Schenone(rispettivamente ex primario ed attuale Direttore dell’Urologia del S.Paolo); Segreteria Scientifica a cura del Dott. Fabrizio Gallo. Come ogni anno, si rinnova l'appuntamento della Società che dal 1951 raccoglie i propri soci con lo scopo di promuovere studi e ricerche nel campo dell'Urologia. L'evento si tiene in località sempre diverse situate nelle regioni settentrionali d'Italia e quest'anno ha scelto come location lo splendido Auditorium del Complesso Santa Caterina di Finalborgo.

Il Convegno, accreditato ECM, si rivolge ai medici chirurghi specialisti in Urologia, Nefrologia, Oncologia, Geriatria, Radiodiagnostica, Radioterapia, Ginecologia e ostetricia, Malattie infettive, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina Generale, Continuità assistenziale, nonché agli specializzandi che nelle comunicazioni orali e video trovano spazio per il confronto. L’intenso programma si articolerà su due giornate nel corso delle quali verranno affrontate mediante tavole rotonde e letture, numerose tematiche inerenti il paziente con patologia urologica. Il Congresso si aprirà con la tavola rotonda “Complicanze della cistectomia radicale: open e robotica” :esperti da varie urologie italiane confronteranno gli approcci della chirurgia open e di quella robotica analizzando la gestione delle complicanze. A seguire si parlerà di oncologia con “Il trattamento delle piccole masse renali e le terapie ablative nel tumore renale” per consentire agli esperti di mettere a confronto le varie tecniche tra crioterapia, radiofrequenza e chirurgia robotica e open.

La lettura sull’Ipertrofia Prostatica Benigna fornirà un aggiornamento nel trattamento dei disturbi. Le sessioni del pomeriggio si concentreranno invece sulla problematica del tumore prostatico. Nella seconda giornata si parlerà del deficit erettivo, mettendo a confronto le nuove tecniche ed i nuovi approcci a disposizione degli specialisti. Si farà anche un punto sul trattamento delle infezioni delle vie urinarie e genitali, per concludere con la telechirurgia in urologia. “L’evento vedrà la partecipazione di giovani relatori, compresi specializzandi delle Scuole Urologiche del Nord Italia. L’obiettivo è stimolare in tutti i partecipanti lo studio e la ricerca, attraverso il confronto tra colleghi di diverse generazioni e diversi livelli di esperienza” concludono gli organizzatori.

Si terrà domenica 12 maggio alle ore 21, nella splendida cornice dell'Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo, il concerto di apertura del "Maggio Musicale". Sul palco si esibirà l'Orchestra Giovanile del Finale, diretta dal Maestro Salvatore Scarlata, in collaborazione con i docenti Massimiliano Patetta, Carola Romano, Luca Soi, Martina Romano, GianMaria Toscano e Giacomo Amico. L'Orchestra Giovanile è formata da allievi dell'Accademia Musicale del Finale, scuola di musica convenzionata con il Comune di Finale Ligure. Musiche di Vivaldi, Mozart, Pepusch e Telemann. Evento con il Patrocinio del Comune di Finale Ligure. L'Accademia Musicale del Finale si fa promotrice della raccolta fondi per AIAS Savona Onlus. Ingresso Libero.

Olle: Sabato 11 dalle ore 19 nella verde conca di Olle, a 1,5 km da Gorra, segnalata da appositi cartelli, nella piazza della chiesa di Olle avrà luogo la tradizionale sagra delle fave e salame. La sagra si protrarrà a domenica 12 con orario 12 - 18 ed oltre alle classiche fave e salame verranno proposti prelibati piatti locali, tra i quali le trofie al pesto, una serie di gustosi formaggi ed i famosissimi figassin della nostra Pro Loco. La Pro Loco di Gorra e Olle, organizzatrice dell'evento, oltre ad offrirvi due serene giornate nello stupendo entroterra finalese, con tanta musica, anche per questa sagra alle porte della primavera, utilizzerà esclusivamente piatti, posate, e sacchi esclusivamente compostabili, allo scopo di ridurre la quantità di rifiuti prodotta.

Quiliano: Dopo il successo riscontrato gli scorsi anni dall’iniziativa, l’Amministrazione Comunale di Quiliano, in collaborazione con l’Associazione Volontari Protezione Civile di Quiliano, il Gruppo Escursionistico La Rocca, l’Associazione Aemilia Scauri e l’Associazione Turistica Pro Loco Quiliano ha predisposto anche per il 2019 un calendario di escursioni alla scoperta delle bellezze del territorio. Sono state programmate ben 7 escursioni che, dal mese di maggio al mese di ottobre, permetteranno di scoprire alcuni interessanti percorsi del quilianese.

Sabato 11 maggio il primo appuntamento “San Pietro in Carpignano – Passeggi”. Percorso: Parco S. Pietro in Carpignano risalita sul crinale sino a località Passeggi e ritorno al Parco. Orario: partenza h 14.30 - arrivo h 17.30 Punto di incontro: fronte Ristoro Camilia. Tempo percorrenza c.a. 3 h. Dislivello: c.a. 180 m. Punti di interesse: Sito archeologico, luoghi di interesse socio culturale (es Pria du Pigogiu), zone panoramiche su territorio circostante e vista mare. Caratteristiche: percorso turistico adatto a famiglie e bambini. Attrezzatura: scarpe da trekking, abbigliamento comodo, racchette. All’arrivo merenda per tutti i partecipanti presso il Ristoro Camilia

Vado Ligure: Domenica 12 maggio 2019, Festa della mamma dalle ore 15.00 ai Giardini "C. Colombo"