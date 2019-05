La domenica nella provincia di Savona, i principali eventi che animeranno il savonese

La domenica nella provincia di Savona, i principali eventi che animeranno la riviera ma non solo.

Alassio: L'11 maggio alle ore 20,00 prende vita la Mezza maratona più entusiasmante e divertente del mondo. Interamente in riva al mare, con partenza di sera con il tramonto del sole e con arrivo nel pieno della Festa della Birra.

Albenga: Weekend conclusivo per Fior d'Albenga. Il tema quest’anno è stata la musica ed in particolare le 10 canzoni scelte per la realizzazione delle 10 aiuole a tema. Il pot-pourrì di colori e profumi che si andrà a concludere l’11 e il 12 maggio con “Open Albenga” il golf nel Centro Storico. Tutti gli appuntamenti sul sito ufficiale della manifestazione www.fiordalbenga.it , dalla pagina facebook ufficiale Fior d’Albenga (@fiordalbenga), dal sito istituzionale del comune, dal sito turistico www.scoprialbenga.it.

Domenica dalle 11 alle 17 si terrà l’Open day della Caserma di Albenga. L’evento che era in programma per domenica scorsa e rinviato a questa domenica per il maltempo, si svolgerà nel parcheggio superiore dell’Ipercoop Le Serre e nel piazzale superiore della Caserma. Le famiglie e i bambini potranno vedere da vicino l’elicottero A109 nexus del 15 Nucleo Elicotteri di Villanova di Albenga; i Carabinieri subacquei che esporranno la loro attrezzatura e spiegheranno gli ambiti e le tecniche di intervento; i cinofili che effettueranno alcune esibizioni con lo splendido pastore tedesco antidroga DIMO e spiegheranno come viene addestrato e le azioni operative che svolge. Ci saranno i Carabinieri Forestali che condurranno i bambini nel mondo della tutela ambientale facendo conoscere loro i comportamenti migliori per conservare il pianeta. Ci sarà poi una componente del reparto di soccorso del 2° Battaglione Carabinieri Liguria che viene impiegato nelle operazioni di soccorso alle popolazioni in caso di calamità. Monteranno alcune tende ricovero e la tenda refettorio. Uno spazio sarà riservato agli uomini delle API (aliquote di pronto intervento antiterrorismo) che vengono chiamati in caso di allarme attentati e che mostreranno il loro addestramento, l’equipaggiamento e i mezzi in dotazione.

La Sezione Radiomobile di Albenga, eccellenza del pronto intervento, presenterà le due nuove moto Aprilia Capo Nord 1.200 per la vigilanza sulle nostre strade e le due volanti Alfa Romeo Giulietta e 159. I bambini potranno salire sui mezzi, accendere le sirene e collegarsi con la centrale operativa. Infine ci sarà lo stand della Sezione Operativa. Gli uomini di punta delle investigazioni, coloro che lavorano in borghese, mostreranno ai bambini le tecniche investigative e gli equipaggiamenti in uso, conducendoli, attraverso l’esame degli indizi alla risoluzione di casi spinosi: chi avrà rubato le caramelle???? Alla fine del percorso, per riprendere le forze dopo gli sforzi investigativi a tutti i bambini verrà offerto un dolcetto e un succo. A loro , in ricordo della giornata, sarà donato un gadget dei Carabinieri così da sentirsi un pochino parte dell’Istituzione.

E’ tutto pronto per la quarta giornata di Albenga Street Festival, la rassegna dedicata agli sport che si possono praticare in città, a costo zero! L’appuntamento come di consueto è in Piazza Europa. L’attività si svolgerà domenica 12 maggio dalle 15.00 alle 19.30: con la collaborazione di Firewall SkatePark Imperia e BMXzzers per la prima volta anche le discipline su ruote entrano a far parte dello Street Festival. I ragazzi del Firewall SkatePark da anni applicano un metodo di insegnamento dello Skateboard, particolarmente adatto a giovani e giovanissimi, che oltre a fornire i fondamenti per ottenere la padronanza dello skate ha lo scopo di aumentare il loro senso di sicurezza, stimolandoli ad aver maggior fiducia in sé stessi. La Crew BMXzzers affiancherà l’attività degli skater con una dimostrazione delle evoluzioni che si possono effettuare in un percorso urbano sulle BMX, biciclette adatte sia alla velocità che alle esibizioni acrobatiche. L’evento include sia una dimostrazione delle discipline sia la possibilità di provare lo skateboard; chi lo desidera può partecipare con la propria tavola o la propria bicicletta. La giornata è aperta a tutti, senza limiti d’età e senza costi di partecipazione. E’ obbligatoria a fini assicurativi l’iscrizione, che si effettuerà il giorno stesso. YEPP Albenga ringrazia per la preziosa collaborazione Comune di Albenga, UACLI, Croce Rossa – sede di Albenga, i finanziatori del progetto YEPP: Compagnia di San Paolo e Fondazione de Mari e gli sponsor: Fronte Mare Ceriale, La Rustica 2.0, Spartaco e Tiger's Gym Alassio.

Cairo Montenotte: Domenica 12 maggio torna l’atteso appuntamento con 45^ Edizione della Rassegna dei Ricordi a Cairo Montenotte con diverse attività ed appuntamenti che sapranno coinvolgere ed incuriosire. Vi aspettano i tradizionali banchetti dove potrete trovare antichità, oggettistica e molto altro tra le vie del centro storico: tanti spunti suggestivi per degli acquisti unici in queste giornate di primavera. Tra una bancarella e l’altra, troverete i motori rombanti e fiammanti delle Vespe Piaggio: dalle 10 alle 18, inoltre, potrete partecipare alla prima edizione del concorso “Foto in Vespa” organizzato dal Consorzio “Il Campanile”. Come funziona? Scattandosi una foto in sella alle due ruote più famose d’Italia e condividendole sulle pagine Facebook e Instagram de “Il Campanile”: le tre foto che otterranno più like verranno premiate con bellissimi premi. Gli appuntamenti non finiscono qui: la terza edizione di Api in Piazza aspetta tutti gli amanti del miele per un viaggio nel mondo dell’apicoltura. Nella cornice di Piazza della Vittoria sarà possibile vivere un’esperienza sensoriale, partecipare a gruppi di discussione, degustare mieli “non convenzionali” accompagnati da Apicoltura Pozzolo Dario e Michela Marino.

Queste attività saranno affiancate da laboratori dove sarà possibile realizzare dolci e dipingere le arnie con materiali di recupero insieme alla pittrice Rossella Bisazza attraverso l’esplorazione di alcune tecniche di pittura con materiale di recupero e, nell'ambito specifico dell'apicoltura, con l’utilizzo di alcuni materiali tratti dalla pulizia delle arnie. Un ventaglio di azioni che vi racconteranno il miele in ogni sua sfumatura dolce ed affascinante. Potrete avere tutte le informazioni che cercate nel punto dedicato del Centro di Educazione Ambientale. Non mancheranno, infine, spazi dedicati ai più piccoli con giochi, truccabimbi e laboratori didattici creativi. L’appuntamento è per Domenica 12 maggio per una giornata da trascorrere tra bancarelle dove potrete trovare tesori nascosti, meraviglie a due ruote chiamate Vespa e la dolcezza del miele, organizzato dalla Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Cairo a Montenotte.

Finale Ligure:Arriva la bella stagione ed è ora di rivoluzionare gli armadi. Quale occasione migliore del ritorno del Mercato Riviera delle Palme a Finale Ligure? L’appuntamento con il mercato che riunisce i migliori ambulanti della Liguria sarà per domenica 12 maggio dalle ore 8,00 alle ore 19,30 sulla Passeggiata a mare. Curiosando tra i banchi si avrà l’occasione di osservare le nuove collezioni primavera/estate 2019 per quel che riguarda: abbigliamento uomo, donna e bambino, pelletteria, intimo, calzature, borse e biancheria per la casa. Una vera e propria giornata di shopping a cielo aperto tra prodotti di alta qualità, quella alla quale il Mercato Riviera delle Palme ci ha abituato. Naturalmente non mancherà l’appuntamento con i banchi dei dolciumi e di gastronomia di vario genere con prodotti di altissima qualità tra questi la farinata e il peschereccio.

“Il Mercato Riviera delle Palme” è organizzato da un gruppo di ambulanti liguri con la collaborazione di Confcommercio, è quindi una occasione da non perdere e si terrà sulla suggestiva passeggiata anche in caso di pioggia. I consiglieri del consorzio di ambulanti che hanno ideato “Il Mercato Riviera delle Palme” Richard Biffi, Giorgio Calvi, Cristian Carella, Alessandro Oddera e Cristian Vercelloni invitano tutti coloro (turisti e residenti in tutto il comprensorio) che ormai li seguono con passione a riempire le strade di Finale Ligure.

Si terrà domenica 12 maggio alle ore 21, nella splendida cornice dell'Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo, il concerto di apertura del "Maggio Musicale". Sul palco si esibirà l'Orchestra Giovanile del Finale, diretta dal Maestro Salvatore Scarlata, in collaborazione con i docenti Massimiliano Patetta, Carola Romano, Luca Soi, Martina Romano, GianMaria Toscano e Giacomo Amico. L'Orchestra Giovanile è formata da allievi dell'Accademia Musicale del Finale, scuola di musica convenzionata con il Comune di Finale Ligure. Musiche di Vivaldi, Mozart, Pepusch e Telemann. Evento con il Patrocinio del Comune di Finale Ligure. L'Accademia Musicale del Finale si fa promotrice della raccolta fondi per AIAS Savona Onlus. Ingresso Libero.

Vado Ligure: Domenica 12 maggio 2019, Festa della mamma dalle ore 15.00 ai Giardini "C. Colombo"