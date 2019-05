Presentati a Roma gli esiti del monitoraggio nazionale sugli istituti tecnici superiori: la Liguria seconda in Italia per qualità dell’offerta

La Regione Liguria è la seconda Regione italiana per la qualità dei corsi ITS (istituti tecnici post diploma) attivati. Lo ha reso noto oggi il Ministero dell’Istruzione. A Roma, presso il Miur, sono stati ufficializzati gli esiti del monitoraggio e della valutazione nazionale dei percorsi formativi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), da parte di Indire.

Dall’analisi nazionale dei 139 percorsi formativi promossi da 73 Istituti nel biennio 2015/2017 emerge che la Liguria è la seconda Regione in Italia per qualità ed efficacia dell’offerta, seconda solo alla Puglia.

"La nostra giunta ha lavorato con tenacia e impegno per cambiare il sistema formativo - ha dichiarato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - I numeri ci confermano che abbiamo intrapreso la strada giusta e adesso stiamo raccogliendo i frutti di questo nuovo percorso. La nuova visione che abbiamo impostato, insieme all'assessore regionale alla Formazione e Istruzione, è sicuramente più rispondente alle esigenze delle imprese, e l'obiettivo che abbiamo ottenuto è duplice: formare persone che servono alle aziende e incrementare l'occupazione dei giovani della nostra regione. Un risultato estremamente positivo che vogliamo continuare a migliorare costantemente".

“Si tratta di un grande risultato e di un importante riconoscimento del lavoro fatto dalla Regione e dalle fondazioni degli ITS liguri - ha affermato l'assessore alla Formazione e Istruzione di Regione Liguria Ilaria Cavo - I complimenti vanno in particolare all'ITS Accademia della Marina Mercantile, che ha saputo confermare e consolidare la propria offerta formativa (anche grazie a forti accordi con le compagnie di navigazione), e alla fondazione Ict ( l'ITS sulle tecnologie di Genova) che dopo un periodo di stallo ha saputo reinventarsi e potenziarsi grazie al supporto di Regione (con Liguria digitale) e Confindustria. Entrambi oggi sono stati premiati anche con un bonus economico. Mi auguro che questi risultati siano un forte segnale per gli studenti e per le loro famiglie, perché prendano in considerazione gli ITS come valida opportunità di scelta di studi e quindi di lavoro. Gli ITS sono corsi di alta formazione professionale post diploma, corsi che si possono ribattezzare "supertecnici", attivati da fondazioni nate con il supporto di aziende di settore: rispondono a reali esigenze del mercato del lavoro e quindi assicurano un alto livello di occupazione. Nell'ultimo quadriennio ben l'84% dei diplomati agli ITS liguri ha trovato un'occupazione stabile. Come amministrazione regionale abbiamo creduto e sostenuto finanziariamente, tramite il Fondo sociale europeo, questi corsi, fino ad arrivare ad averne 17 su 4 distinte fondazioni. Continueremo in questa direzione confortati dai dati di oggi che ci danno un altro primato: quello dell'attrattività degli studenti da fuori regione, una cifra pari al 44% del totale. Non a caso abbiamo previsto una percentuale di posti anche per questi studenti nella destinazione degli alloggi genovesi ad affitto agevolato a due euro al giorno".

Il monitoraggio è stato effettuato per conto del Ministero dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE). Per la valutazione sono stati presi in considerazione i parametri della attrattività, occupabilità, partecipazione attiva, professionalizzazione/permanenza in impresa e reti interregionali.

In base al punteggio ottenuto, i percorsi formativi sono stati distribuiti in 4 fasce (rossa, gialla, grigia o verde) che prevedono rispettivamente l’esclusione dal calcolo della ripartizione del fondo nazionale, azioni specifiche di miglioramento progressivo, nessun tipo di azione o una premialità in termini di risorse finanziarie aggiuntive per l’ITS che realizza il percorso.

In particolare per quanto riguarda la Regione Liguria risultano in premialità 4 corsi dell'Accademia della Marina Mercantile (corsi per: Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci - conduzione del mezzo navale; Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci - gestione degli apparati e degli impianti di bordo; Passeggeri/Cargo Ships/Tankers - Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci - Gestione degli apparati e degli impianti di bordo; Passeggeri/Cargo Ships/Tankers - Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci - Conduzione del mezzo) e un corso dell'ITS ICT di Genova (Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software con specializzazione per il mobile cloud computing - V edizione).