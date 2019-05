Grotte di Borgio Verezzi: sold out alla rassegna "In Punta di Suono" per Davide Van De Sfroos

Anche questa seconda edizione della rassegna "In Punta di Suono", nel magico scenario delle Grotte di Borgio Verezzi, si conferma una rassegna da "tutto esaurito".

Il 17 maggio sarà Davide Van De Sfroos a chiudere questa fortunata edizione, con un incontro di musica e parole che è già sold out da giorni.



Venerdì 17, alle ore 21.00, Van de Sfroos, cantautore e musicista lombardo noto per le sue canzoni in dialetto "tremezzino" "laghée" diffuso sulle sponde del Lago di Como, ripercorrerrà la sua storia in un incontro di musica e parole: diciotto anni di carriera musicale con la pubblicazione di sei album di inediti e decorati dalle vittorie del Premio Maria Carta e due volte del Premio Tenco come “Miglior autore emergente” e come “Migliore album in dialetto”.