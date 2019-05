Curcuma e Piperina, un aiuto per il tuo Benessere

La piperina e la curcuma sono due fantastici alleati se si vuole perdere del peso! Ovviamente se assunti di pari passo con una dieta equilibrata e uno stile di vita attivo possono offrire un enorme aiuto per permetterci di dimagrire in modo rapido e sano. La piperina è un elemento contenuto in ogni granello di pepe, più precisamente nella parte esterna. La sua principale proprietà è quella di stimolare il processo di termogenesi: la modalità con cui il nostro corpo muta il cibo che ingeriamo in energia. Tale sostanza aumenta in questo modo l'efficienza del nostoro metabolismo e ci consente di bruciare una maggiore quantità di grassi. La piperina dunque non è propriamente un elemento dimagrante ma piuttosto stimola le nostre naturali funzioni metaboliche. Questo aspetto è fondamentale perché se assunta nel modo corretto fa si che il metabolismo, una volta riattivato e messo in moto nel modo corretto anche una volta terminata la dieta continuerà a lavorare meglio e con più velocità.



La curcuma, invece, è un’ormai famosissima spezia proveniente dall’ India. Si presenta spesso come una polvere di colore arancione e ciò che la rende speciale è il suo essere ricca di fondamentali qualità nutritive! In molti oggi ritengono che abbia delle caratteristiche utilissime al mantenimento della buona salute, al raggiungimento del benessere e al controllo del peso.

Inoltre, è anche un naturale antinfiammatorio: aiuta a sfiammare i tessuti e l’intestino e agevola una corretta digestione. Tutto ciò aiuta il fisiologico processo di drenaggio dei nostri liquidi in eccesso, in modo tale da combattere la ritenzione idrica e da contrastare il gonfiore e gli inestetismi della cellulite. Ancora, la curcuma ha un importantissimo ruolo nell’aiutare la microcircolazione: permette, infatti, un’ossigenazione migliore della nostra pelle, migliorandone così l’aspetto. Infine, sempre per quanto riguarda il dimagrimento, la curcuma ha un altro potere magico: quello di attenuare sensibilmente il senso di fame. Questo ci consente di non lasciarci andare a porzioni spropositate di cibo che il nostro organismo poi farebbe fatica ad assimilare.



Quali benefici si riscontrano nell’assumere piperina e curcuma insieme?



Abbiamo visto le proprietà dei singoli elementi ma è importante capire come l’assunzione di piperina e curcuma abbinate dia enormi benefici sia per quanto riguarda la salute, sia per quanto riguarda il controllo del peso. In primo luogo, come abbiamo visto, la piperina stimola il nostro metabolismo e porta il nostro organismo a bruciare molte più calorie, in secondo luogo poi, la curcuma aiuta il processo di drenaggio ed elimina molti liquidi in eccesso, contribuendo in questo modo al corretto funzionamento dell’intestino. La Piperina, nello specifico, dunque, svolge la propria azione sui succhi gastrici contribuendo a renderli più acidi, in questo modo il loro effetto corrosivo aumenta e i cibi vengono, così, digeriti molto più velocemente. Di conseguenza, poi, si velocizzano anche gli altri processi metabolici che sono collegati a questa fase. La Curcuma, invece, svolge un’azione di tipo depurativo per il nostro corpo. Lavora per aiutare il nostro organismo ad eliminare tutti quegli elementi che si possono scartare che non sono necessari per noi che rischierebbero anzi di danneggiarci.



Ecco dunque cosa possono fare queste due fantastiche sostanze naturali per noi! Già dopo poche settimane di assunzione vedrete il vostro corpo cambiare: la vostra silhouette si asciugherà, avrete meno cellulite e meno inestetismi sulla vostra pelle e vi sentirete anche più energici, più sani e con un corpo che funziona meglio. Tuttavia, è importante prendere queste indicazioni come spunti e affidarsi ad un medico per saperne di più e per risolvere eventuali veri e propri problemi di salute legati al peso corporeo o non, che richiedono sempre una diagnosi fatta da un esperto. La curcuma e la piperina, infatti, non sono dei farmaci ma sicuramente sono dei prodotti naturali con delle speciali qualità che, mantenendo uno stile di vita sano e attivo, ci aiutano a restare in forma e in salute.