Albenga, il candidato Raiko Radiuk: "Lusignano ha bisogno di interventi importanti per migliorare la vita dei suoi abitanti e per l'intera rivalutazione della frazione"

Questa sera presso l’oratorio di Lusignano d’Albenga alle ore 21,00 il candidato sindaco Riccardo Tomatis incontrerà i cittadini. L’incontro è stato organizzato dal candidato, in lista con Tomatis, Raiko Radiuk che spiega le principali tematiche che verranno affrontate.

Afferma Radiuk: “Un problema enorme di Lusignano è quello legato all’ex Fornace Perseghini. Il progetto su queste aree avrebbe previsto un miglioramento dell’intero borgo attraverso la presenza di tutti quegli aspetti che, purtroppo, in ogni borgo storico mancano ( parcheggi, parchi gioco, aree per i cani e tutti quegli elementi di urbanizzazione secondaria che oggi sarebbero obbligatorie per legge)".

"In questi anni diverse sono state le problematiche segnalate e riscontrate, anche da me, su queste aree, tra questi ricordo ad esempio il problema della rottura delle condotte fognarie con sversamenti di acque nere in rii e falde acquifere. La fornace è da finire. Oggi il progetto su di essa è ripartito anche grazie all’intervento di Giorgio Cangiano e se anche non è più quello del ‘97 darà comunque i servizi che mancano al borgo, compresa un’area commerciale dove speriamo possa trovare posto una farmacia".

Raiko Radiuk parla, poi, dei pini presenti al fondo del paese: “Ci sono altri spetti importanti come quello dei pini presenti in fondo al borgo che oggi sono luogo di ricovero per colombi i quali generano problemi di igiene pubblica. Questi pini hanno creato un problema al muro presente in zona. Questi alberi, inoltre possano cadere e danneggiare il muro, i pali della luce e creare problemi di sicurezza. È necessario intervenire con un completo restyling dell’area".

Si passa poi a parlare di altri importanti interventi quelli al fianco della chiesa, spiega Radiuk: “È necessario poi un intervento nell’area al fianco della chiesa che presenta una pavimentazione bellissima che dovrebbe essere recuperata. I fondi potrebbero essere trovati recuperando gli oneri, ma, in ogni caso, fino a che ciò non verrà fatto si può intervenire con una soluzione conservativa che vada a creare una zona carrabile in modo da permettere, inoltre, una più adeguata pulizia e gestione dei cassonetti presenti".

Lusignano, poi, presenta un’altra zona da recuperare, quella del lascito Tomati. Spiega Raiko Radiuk: “Si tratta di 2 mila metri quadrati di terreno all’interno del borgo e 500 metri di casa. Il lascito prevedeva che una parte di questa struttura andasse agli anziani del paese. Quest’area sarebbe ottima, inoltre, per recuperare degli spazi che erano previsti nella Perseghini".

Raiko Radiuk sottolinea, inoltre l’importanza di questi interventi per Lusignano: “Con essi la qualità della vita della gente aumenterà sensibilmente e molte case che oggi sono vuote e non trovano mercato possono essere recuperate e, il valore immobiliare di questi immobili potrà aumentare".

Infine, un altro intervento è particolarmente importante per Lusignano, quello a valle della Provinciale Spiega il candidato: “Alcune di queste aree sono in zone rosse inedificabili, vincolate e quindi hanno delle problematiche. Il comune e la Regione dovrebbero portare avanti un progetto per la messa in sicurezza di questi piccoli rii con interventi diffusi. Bisogna inoltre valutare la messa in sicurezza idraulica del rio Carpaneto. Anche in questo caso con un intervento puntuale e mirato si può risolvere un problema annoso".

Conclude Raiko Radiuk: “Le soluzioni ci sono ed i fondi possono essere trovati".