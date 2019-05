Albenga, Paola Allaria al fianco di Tomatis sindaco: "In questi anni abbiamo risolto molti problemi che altri, forse, non erano in grado di affrontare"

L’assessore Paola Allaria prosegue la sua avventura e si candida al fianco di Riccardo Tomatis.

Una decisione presa per continuare a lavorare per il bene di Albenga e, dopo i necessari sacrifici che si sono dovuti affrontare, nel nuovo mandato tanti i progetti e le prospettive da realizzare.

Ma da dove si è partiti?

Spiega Paola Allaria: “In questi 5 anni è stato fatto molto. 5 anni fa credo che nessuno di noi pensasse di portare tanti risultati e di lavorare con così tanto impegno e determinazione.

Abbiamo trovato sul banco della nostra amministrazione tanti problemi irrisolti. Abbiamo dovuto prendere tante decisioni che le precedenti amministrazioni non hanno saputo o voluto adottare e che invece ci siamo trovati a dover affrontare.

In particolare riguardo al mio assessorato abbiamo trovato una situazione con conti in rosso e con debiti elevati che siamo stati in grado di ridurre.

Senza parlare delle problematiche sollevate dalla Corte dei Conti che abbiamo saputo affrontare con grande senso di responsabilità.

Ricordo, dopo la Corte dei Conti, una giunta nella quale tutti gli assessori erano muniti di evidenziatore, righello e penna rossa ed hanno lavorato su ogni capitolo, voce per voce, del bilancio per capire dove tagliare, se tagliare e quanto. Anche i miei colleghi hanno saputo affrontare questa enorme criticità in maniera molto responsabile. Abbiamo fatto tutti un passo indietro e ci siamo impegnati a risolvere problemi che non importa se fossero stati causati dalla precedente amministrazione o quella ancora prima, ma erano problemi che dovevano essere risolti, non solo per la soddisfazione personale di farlo, ma risolti in favore della città.”

L’obiettivo quello di fare il meglio per Albenga: “Troppo spesso dimentichiamo che l’azione di un sindaco, di un amministratore si traduce in servizi per la città, per la collettività . A vincere è il sindaco o l’assessore, ma è la Città che guadagna in servizi, in tranquillità economica e in possibilità di essere più efficace sul territorio. Tutto questo è stato fatto ed è anche la ragione che mi ha spinto ad accettare la proposta di candidatura da parte di Riccardo Tomatis