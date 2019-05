Albenga, Distilo: "Noi siamo gli unici civici in corsa"

"Noi non abbiamo firmato nessun comunicato e 'non' permettiamo a nessuno di mettere in discussione il nostro progetto Civico. Non stiamo nè con la destra, nè tanto meno con la sinistra" commenta in una nota il candidato sindaco Diego Distilo.

"Abbiamo deciso di non accordarci con nessuno perché siamo gli unici civici in corsa. Mi spiace aver letto di una nostra vicinanza a Tomatis, ma noi non siamo vicini nè a Tomatis, nè a Calleri, siamo vicini alla gente di Albenga ed invitiamo gli ingauni a non votare per i partiti politici".

"Fatevene una ragione tutti non abbiamo nessun accordo con nessuno e puntiamo dritti al ballottaggio invitiamo tutti a non fare fantapolitica ricordando che il mio passato è proprio nel centro destra - conclude - Per tornare al comunicato inviato a togliere il nostro nome da ogni articolo non firmato da noi".