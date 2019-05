Cairo, venerdì 17 maggio al Teatro Chebello va in scena un “Antimusical”

La Scuola di Canto Moderno “Music Style l’Atelier delle Voci”, diretta dal Soprano Daniela Tessore, vestirà panni inaspettati in uno spettacolo i cui testi di prosa inediti sono firmati dal Regista Antonio Barra, che ha già ottenuto un grande successo con il tutto esaurito durante un’allerta arancione per il mal tempo a Cairo con lo spettacolo di Halloween “Incubo d’autore i colori della paura” lo scorso ottobre.

Continuano a casa Music Style le prove di questa commedia musicale “...il vostro Musical”, il soprano Tessore afferma: “Stiamo facendo del nostro meglio, siamo una scuola, la passione è a mille, così come l’entusiasmo e l’adrenalina che ci sentiamo già addosso ora, ma che ci travolgerà venerdì 17 su quel palco al Teatro Chebello...Tutti insieme. Sapete, non deve esistere una “prima donna”, non deve esistere “il protagonista”, perché il protagonista non sarebbe niente se non ci fossero tutte le altri parti attorno a lui, infatti, anche chi salirà sul quel palco, anche solo una manciata di minuti, avrà arricchito quello spettacolo rendendolo unico e grande: oltre 40 personaggi, tra cantanti, comparse ed attori; più altre 15 persone che hanno lavorato a questo progetto dietro le quinte e che sentiranno solo un alone di quegli applausi".

"Io sono grata al loro impegno e al loro lavoro perché senza di essi, anche se nemmeno saliranno sul palco, non avremmo avuto costumi su misura, basi su misura e coordinazione dietro le quinte ed in platea, foto, video, promo, stampa, fonici (15 archetti non sono pochi da gestire, oltre a microfoni panoramici e radio microfoni, ecc...) Poi grazie a chi sale su un palco per la prima volta, con la paura di sbagliare, grazie agli errori che farà, perché lo faranno crescere musicalmente e gli faranno capire che non siamo macchine perfette. Siamo anime con voglia di esprimere vita, anime che cambiano colore quando cantano e ridono, anime che possono lenire i propri dolori per qualche ora, almeno per una sera".