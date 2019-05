Alassio, il 19 maggio scatta la prima Maratona Letteraria

La Maratona Letteraria nasce a Verona dalla scrittrice e poetessa Agata di Nuccio. Nel marzo 2018 Fiorella Santoro decide di portarla in Liguria e più precisamente ad Alassio. Ha girato unìintera settimana per le vie della Città per dare spazio a tutti i lettori. E' proprio durante una delle tappe che conosce Camilla Chelotti. Il feeling tra loro è immediato e le ha portate ad unire le forze per creare la Prima Maratona Letteraria di Alassio. Nei loro progetti c'è anche l'apertura di un circolo culturale: "Chateau d'If". Questo sarà un punto di riferimento per tutti coloro che vorranno realizzare i propri sogni riguardanti la scrittura, la musica e l'arte in genere.

In circolo infatti si farà carico di creare eventi per promuovere l'operato di chi vorrà portare avanti le proprie passioni. In questo sono aiutate da associazioni quali l'Accademia Kronos - nucleo cinofili del ponente ligure ed il circolo culturale La Luna, già operante a livello nazionale; Erga Edizioni invece le aiuterà nella realizzazione del loro progetto: pubblicare un libro, in collaborazione con le scuole superiori alassine e albenganesi. Il ricavato sarà devoluto interamente ad un'associazione che collabora con il Comune di Genova per la ricostruzione delle zone della Val Polcevera messe in ginocchio dal crollo del ponte Morandi.