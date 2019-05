Arenzano, scoperti nuovi manufatti bellici dal ricercatore savonese Claudio Arena (FOTO)

" Sulle prime alture di Vesima, presso Arenzano, esiste dalla seconda Guerra Mondiale un Bunker-Telemetrico già noto a molti appassionati. Questo manufatto altro non era che una postazione coperta per i militari che tramite uno strumento ottico, facevano le misurazioni alle navi nemiche in avvicinamento e immediatamente venivano trasmessi i dati ricavati alla grossa batteria costiera 250° situata sul promontorio della pineta di Arenzano, ma anche a un treno militare ben armato, che stazionava su tutta la tratta compresa da Genova a Savona.

Quel che mi ha sempre incuriosito è che non vi erano altri dati a parte il telemetro, che a parer mio doveva avere anche una difesa di protezione, poiché questa postazione lavorando in sinergia con i cannoni era di fondamentale importanza. Pertanto dopo ore e ore di controllo cartografico satellitare, ho individuato nel tratto montano che parte dal telemetro a quota 300 mt sul livello del mare fino ad arrivare a quota 526 mt, molti segni con una geometria non naturale, che mi faceva appunto pensare che fosse un precisa linea difensiva sia per il telemetro che per Arenzano e Genova.