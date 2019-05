Weekend in Provincia di Savona, i principali eventi che animeranno (meteo permettendo) la Riviera

Le previsioni meteo non incoraggianti hanno portato all'annullamento di alcuni eventi, altri invece verranno svolti durante il weekend in Provincia di Savona:

Savona: Sabato 18 maggio alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, incontro con il musicista Beppe Gambetta e presentazione del concerto “Odore di mare misto a maggiorana leggera. Poesia e metafora del cibo nelle canzoni di Fabrizio de Andre'”che si terrà venerdì 24 maggio alle ore 21 al Teatro Chiabrera. L'evento verrà introdotto da Athos Enrile. Beppe Gambetta, chitarrista, cantante, compositore ha da sempre diviso la sua vita artistica a cavallo tra Europa e America, dove da alcuni anni risiede restando però sempre legato alla sua Liguria e all'Italia a cui dedica progetti e dove continua a produrre importanti eventi. Lo spettacolo “Odore di mare misto a maggiorana leggera” (oudù de ma misciòu de pèrsa légia) è tratto dal testo della canzone "A Cimma" (De Andrè-Fossati): ode alla poesia nella gestualità, nelle formule magiche, nei profumi e nei segreti delle erbe selvatiche del cibo tradizionale ligure. Inoltrandosi nei testi di Fabrizio De Andrè, Beppe Gambetta ha costruito un percorso in cui il cibo acquista significati diversi, storici e metaforici.

Si va dai profumi delle osterie della Città Vecchia, al brodo di farro dei galeotti, ai gatti mangiati per fame durante l'assedio di Genova. Si canta anche di cibo in senso evangelico (Il Pescatore), oppure erotico (Jamin-a), e, in canzoni diverse, si trovano tante altre metafore, come quella della "vecchiaia che ti pesta nel mortaio" o la critica al capitalismo nel menu in tedesco "maccheronico" del finale di "Ottocento". Il percorso dello spettacolo si arricchisce strada facendo di significati importanti perché molte delle canzoni scelte raccontano la genialità di De Andrè nell'uso e riscoperta di ritmi e strumenti tradizionali italiani e mediterranei, e gli aneddoti ritrovati nei diari e negli archivi narrano del rapporto speciale con le sue terre, la storia e le tradizioni.

Sabato 18 maggio alle 21.00 al Teatro Chiabrera "Un concerto per Marzia. Una sfida per la vita". Il concerto, per il quale verranno raccolte donazioni gratuite per la famiglia di Marzia, è dedicato alla giovane 18enne che si è data fuoco in un piazzale di Vado Ligure lo scorso dicembre è stata salvata per un soffio e subito stata trasportata al C.T.O di Torino, dove sta lottando per la vita. Il Rotary Club di Savona ha deciso di sostenere Marzia e la sua famiglia affinché questa lotta per ritornare alla vita cui ogni adolescente ha diritto, sia meno gravosa e difficile. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Famiglia Sari.

19°Memorial Daniele Restuccia. Domenica 19 Maggio: ore 9.00 Cresc.i in Bike biciclettata per le vie della città di Savona, ritrovo in Piazza Sisto IV con partenza alle ore 10.00.

Alassio: Una giornata per ripulire i fondali che, specie nella Riviera Ligure e ad Alassio hanno subito le ripercussioni di quanto avvenuto durante la scorsa mareggiata. La violenza delle onde ha spazzato via tutto quanto incontrava nel suo percorso creando rilevanti danni sulla costa, ma con ripercussioni che forse in pochi tengono presente, quelle sui fondali marini. E’ di grande attualità il problema dell’inquinamento marino: plastiche, micro plastiche, scarichi industriali e spazzatura di ogni genere sta lentamente compromettendo l‘ecosistema del mar Mediterraneo. La Marina di Alassio il cui porto turistico è Bandiera Blu da ben tredici anni, è molto sensibile al problema ed ha organizzato in collaborazione con il Diving Center MolaMola Dive Team, il centro immersioni Idea Blu e la scuola di foto e video ripresa Blucobalto photo Academy, una importante manifestazione di pulizia e monitoraggio dei fondali antistanti la rinomata cittadina di Alassio. Si tratta di una giornata interamente dedicata alle immersioni lungo la scogliera prospiciente “la cappelletta” e sulla barriera di ripopolamento al centro del golfo Alassino. Due punti sensibili messi a dura prova dalla presenza di materiali inquinanti (plastiche ferro vetro eccetera) che ne compromettono la naturale evoluzione della grande biodiversità presente in zona.

Domenica 19 Maggio i subacquei che effettueranno l’iscrizione presso la Marina di Alassio parteciperanno gratuitamente a questa grande operazione di pulizia e salvaguardia. Sensibilizzare vuol dire rendere responsabili e consapevoli non solo i subacquei ma anche i molti turisti che nel periodo estivo popolano le spiagge del litorale. La Marina di Alassio con la collaborazione dei diving e delle istituzioni presenti : Guardia Costiera, Comune di Alassio è da sempre attenta ai temi ambientali e il suo porto turistico da anni è fiore all’occhiello degli approdi liguri. I partecipanti si ritroveranno presso le strutture del Porto alle ore 9 dove le imbarcazione dei centri immersioni li accompagneranno muniti di retini per la raccolta, sui luoghi di immersione. A fine raccolta ci sarà presso le strutture della Marina un rinfresco e una breve conferenza conclusiva sulla protezione e salvaguardia degli oceani con particolare riferimento al Triangolo dei Cetacei (santuario Pelagos). La manifestazione è totalmente gratuita previa prenotazione.

Albenga: Dopo anni di assenza torna per il secondo anno la ritrovata Festa di San Isidoro, patrono degli agricoltori; l’Assessorato al Turismo insieme alla Vecchia Albenga, promotori della manifestazione con le collaborazioni delle associazioni di categoria agricole e la Cooperativa l’Ortofrutticola, hanno inteso far ritrovare quella antica e storica devozione popolare che la forte componente agricola della popolazione albenganese ha sempre avuto riguardo a questo Santo. Domenica, confidando nel bel tempo, dalle ore 10.00 per tutto il giorno, in centro storico saranno presenti gli agricoltori con i loro mezzi, i loro prodotti ed alcuni animali. In pomeriggio alle ore 18.30 verrà officiata la Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria in Fontibus alla quale seguirà la processione e al termine la benedizione dei trattori e degli animali. Tra le collaborazioni nate per questa festa, quest’anno il geom. Orazio Fasino, collezionista di foto d’epoca, ha fornito la foto che appare sul manifesto, una bella foto anteriore al 1938 dove si vede la trebbiatura in Piazza Petrarca (Piazza della Croce Bianca) e a destra sullo sfondo il palazzo già sede dell’asilo E.Siccardi. Potrete curiosare tra le antiche suggestioni delle foto d’epoca di una Albenga contadina e non solo, sul sito www.immaginistorichealbenga.it

Albissola Marina: Diciannove donne, liguri e piemontesi, tutte attive nella ceramica, espongono loro opere nella mostra ‘Matresweek - La Ceramica è donna’. L’iniziativa è inserita nell’evento ‘Buongiorno ceramica’: negli stessi giorni, sabato 18 e domenica 19 maggio, assieme alle due Albisole, che propongono numerosi appuntamenti, sono coinvolte 40 città italiane aderenti all’Aicc (l’associazione delle Città della ceramica). La mostra, allestita nell’Ufficio Iat di piazza Marinetti ad Albisola Capo, sarà inaugurata sabato 18 maggio alle ore 17,30, con interventi di Tiziana Casapietra, direttrice del Museo della Ceramica di Savona, e dello scrittore - ceramologo Federico Marzinot. Le opere esposte sono di Barbara Arto, Clara Biagi, Maria Gaggero, Lea Gobbi, Manuela Incorvaia, Rosanna La Spesa, Iolanda Leoncini, Anna Matola, Simonetta Mozzone, Annamaria Pacetti, Francesca Paviglianiti, Silvana Priametto, Caterina Ricci, Laura Scappatura, Renza Laura Sciutto, Alida Sini, Ilaria Traverso, Monica Viglietti e Marialuisa Vrani. All’interno della struttura, a cura dell’Associazione Ceramisti di Albisola, sarà attivo un laboratorio, che offrirà a tutti i visitatori l’occasione di manipolare l’argilla. Matresweek è un progetto dell’associazione ‘Pandora’ di Cava dei Tirreni; con l’Associazione Ceramisti di Albisola collaborano la Fondazione De Mari di Savona, la Camera di Commercio della Riviera Ligure di Imperia, La Spezia, Savona e i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Savona. ‘Buongiorno Ceramica’, con un totale di oltre 200 eventi in tutta Italia, è una due giorni alla scoperta della ceramica artistica e artigianale italiana, con aperture straordinarie di botteghe ceramiche e musei, visite guidate a mostre e forni, laboratori e attività per bambini.

Altare: Durante il pomeriggio Villa Rosa - Museo dell’arte vetraria altarese alle 15.00 propone un laboratorio "La magia del vetro di Altare", attività creativa per bambini e ragazzi dai 5 anni in su. Un affascinante viaggio alla scoperta della materia vetro, tra giochi di trasparenza e preziosi decori realizzati secondo la tradizionale tecnica dell'incisione alla ruota.

Andora: Per la quarta stagione consecutiva, il 18 e 19 maggio, il comune ligure di Andora, si appresta ad accogliere un lungo fine settimana di nuoto per salvamento. È il week end del Trofeo Città di Andora, trofeo nazionale organizzato dai Comitati Regionali FIN Piemonte e Valle d'Aosta e FIN Liguria in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Andora, dell'Associazione Albergatori e del Tortuga Beach. Proprio quest’ultima località, tra spiaggia e mare, ospiterà le competizioni, che vedranno impegnate centinaia di atleti di ogni età in rappresentanza di 16 società provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia, desiderosi di mettersi alla prova nelle gare oceaniche dopo mesi di allenamento in vasca. Un evento in vista dei Campionati Italiani. Al Trofeo Città di Andora sono iscritti 215 atleti di 16 società, per un totale di oltre 580 presenze gara. Le stesse squadre gareggeranno nell’Andora Ocean, portando 144 atleti per un totale di quasi 280 presenze gara (comprese le staffette). 114, infine, i giovani nuotatori attesi per l’Ocean Kids, in rappresentanza di 7 società e per un totale di 480 presenze gara (incluse le staffette). Al via tanti atleti solitamente protagonisti in campo nazionale, vincitori di titoli e medaglie ai più recenti campionati italiani assoluti e di categoria.

Il programma di gare prevede quattro turni: sabato mattina dalle 10.30 e pomeriggio dalle 15, domenica mattina dalle 9 e pomeriggio dalle 14. Il nuoto per salvamento tornerà protagonista a Andora nel mese di settembre, quando si terrà la seconda tappa del Trofeo. Il Trofeo Città di Andora prevede le gare di bandierine, frangente e tavola, aperte alle categorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior. In parallelo andrà in scena l’Andora Ocean, manifestazione che prevede le altre specialità oceaniche: corsa-nuoto-tavola, staffetta tavola e staffetta torpedo, per le categorie già citate, ocean (maschile e femminile) e staffetta ocean lifesaver mista, nell’unica categoria Assoluti.

A completare il programma della due giorni sarà come sempre l’Ocean Kids, dedicato a Esordienti A e B e comprendente le gare di bandierine, sprint, frangente ridotto, tavola, corsa-nuoto-corsa, corsa-nuoto-tavola, staffetta torpedo e staffetta tavola. Tra i più giovani partecipanti all’evento di Andora molti saranno all’esordio in una competizione di prove oceaniche, che probabilmente rappresentano il lato più spettacolare e affascinante del nuoto per salvamento. Per gli altri la manifestazione sarà comunque una buona occasione per confrontarsi in gare meno comuni rispetto a quelle in piscina, nella generale atmosfera di entusiasmo che da sempre contraddistingue la due giorni di Andora. Per gli atleti più grandi ed esperti, infine, il Trofeo e l’Andora Ocean saranno un buon banco di prova in vista dei Campionati Italiani Assoluti e di Categoria (prove oceaniche), in programma a Riccione dal 28 maggio all’1 giugno. Ecco le 16 società in gara a Andora: Marina Militare, Genova Nuoto My Sport, Sporting Club Millesimo, Sportiva Sturla, Fratellanza Nuoto Pontedecimo, Nuotatori Milanesi, Aquatica Torino, GS Vigili del Fuoco Salza, Libertas Nuoto Chivasso, Libertas Nuoto Rivoli, Nuotatori Canavesani, Polisportiva UISP River Borgaro, Rari Nantes Torino, Sa-Fa 2000 Torino, Swimming Club Alessandria, Filgud Settimo Torinese.

Borgio Verezzi: Dopo il successo ottenuto durante il primo concerto nel periodo natalizio a Pietra Ligure - a distanza di solo qualche mese dall'inizio del laboratorio - il nascente Pietra Gospel Choir si esibirà domenica 19 maggio 2019 alle ore 21 presso la Chiesa di San Giuseppe a Borgio Verezzi con un repertorio più vasto: ben dieci brani di genere Gospel contemporaneo e traditional. Anche questa volta saranno accompagnati dai Livingospel, coro formato da cantanti professionisti, dall'insegnante Patrizia Borlotti e dal maestro musicista e compositore Franco Muggeo, Il nascente coro pietrese è alla sua seconda esibizione in pubblico e alla prima in trasferta. Per il pubblico presente e per i parrocchiani di San Giuseppe sarà anche l’occasione per conoscere e salutare don Simone, il nuovo parroco. Parole di soddisfazione sono espresse dal sindaco Renato Dacquino: “Una serata che si esprime su più piani di lettura e come tale offre diverse opportunità: l’emozione di sentir cantare un gruppo gospel nato proprio nei nostri territori e frutto di persone con differenti esperienze musicali che si uniscono, appunto ‘coralmente’, nel senso più vero del termine, per donare qualcosa al pubblico; salutare il nuovo parroco don Simone; regalare nuova vita alla bellissima chiesa di San Giuseppe, che merita di essere aiutata e sostenuta”.

Cairo Montenotte: Sabato 18 maggio alle ore 17,30 nelle Salette di Via Buffa, 15 a Cairo Montenotte, a grande richiesta, Antonella Ottonelli ripeterà l’illustrazione delle modalità relative a «Testamento e Successione», con approfondimenti e risposte ai quesiti dei partecipanti. L’iniziativa è promossa nell’ambito dell’Accademia Bormioli. Ingresso libero. Finale: Il 18 maggio il Mibac organizza la Festa dei Musei 2019, in concomitanza con la Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM. Per l’occasione sarà aperto al pubblico gratuitamente il Forte San Giovanni a Finale Ligure.

Vado Ligure: A Villa Groppallo a Vado Ligure dal 18 maggio al 14 agosto 2019 mostra dedicata a Valerio Bacigalupo. Il 4 maggio 1949 lo schianto di un aereo sulla collina di Superga segnò nel modo più tragico la fine del Grande Torino; una squadra di calcio che era già nella storia, e che divenne leggenda. Diciotto ragazzi nel fiore degli anni, simbolo e scommessa di rinascita dell’Italia intera dopo la terribile esperienza della Seconda Guerra Mondiale, e ancora allenatori, dirigenti, giornalisti e i quattro membri dell’equipaggio. Tra le tante vite spezzate per sempre vi era il vadese Valerio Bacigalupo, portiere di quella mitica formazione e della nazionale italiana. Nel 70° anniversario della tragedia, il Comune di Vado Ligure vuole ricordare uno dei suoi più illustri cittadini attraverso la mostra “Io, Valerio. Il mio tempo” Frammenti per Valerio Bacigalupo e il Grande Torino – Storia, Sacrificio, Guerra, Vittoria. La mostra inaugurerà sabato 18 maggio nella prestigiosa sede di Villa Groppallo e durerà fino al 14 agosto. Racconterà la storia prima di tutto di un Uomo, poi quella di un Campione e infine quella di una Leggenda scolpita nella memoria collettiva dell’intera Nazione.

Presso la S.M.S Fratellanza Segnese, in via Grillo a Segno una piacevole serata immersi nel verde con una delle specialità più tipiche della Liguria. Le Lumache sono uno dei cavalli di battaglia della Società di Segno e richiama appassionati da tutto il comprensorio. Sabato 18 e domenica 19 pranzo e cena dalle ore 12.00 e dalle ore 19.00 Lumache fresche specialità alla griglia vino nostralino e piemontese, in caso di maltempo ampi spazi al coperto