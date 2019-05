Loano, venerdì 24 maggio saranno riattivati i varchi di accesso alla Ztl del centro storico

Venerdì 24 maggio verranno riattivati i varchi di accesso alla Zona a Traffico Limitato (Ztl) di Loano, che di recente hanno subito una serie di interventi di rinnovamento e adeguamento tecnologico.

L'amministrazione comunale ed il comando di polizia municipale invitano i cittadini interessati ad entrare nella Ztl con i propri veicoli a verificare il possesso delle tessere di accesso e, in caso affermativo, che le tessere in questione siano in corso di validità, in modo da evitare eventuali disagi derivanti la prossima ripresa del normale funzionamento dei varchi.

Per ogni chiarimento e per effettuare le verifiche necessarie, gli utenti possono rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (situato al pianterreno di Palazzo Doria e aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed il giovedì dalle 15 alle 16) muniti della documentazione necessaria a legittimare la necessità di accedere alla Ztl.

Possono richiedere la tessera magnetica (e quindi accedere con i mezzi alla Ztl) i proprietari di garage per il ricovero dei veicoli; i fornitori di prodotti deperibili per i quali è necessario il mantenimento di una determinata temperatura o di particolari condizioni igieniche; i titolari di veicoli blindati adibiti al trasporto valori presso istituti di credito con unico accesso dall'area Ztl; i proprietari di veicoli adibiti al trasporto di insegne o addobbi religiosi.

Le istanze possono essere presentate sia presso l'ufficio Urp sia a mezzo di posta certificata scrivendo a: loano@peccomuneloano.it. Il comando della polizia municipale rimarrà a disposizione degli utenti per eventuali emergenze.loano@peccomuneloano.it

E' consentito il transito senza limitazione di orario a coloro che necessitano di raggiungere un luogo privato ove parcheggiare il proprio veicolo. Le altre categorie potranno accedere solo in determinati orari. L'accesso alla zona Ztl per i veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, così come risultante dalla carta di circolazione del veicolo, è consentita dalle 6 alle 9.30 e dalle 15 alle 16. Coloro che saranno autorizzati al carico/scarico di materiali in cantieri edili, traslochi e similari potranno accedere alla zona ZTL nei seguenti orari: dal 15 maggio al 15 settembre dalle 8 alle 9.30 e dalle 16 alle 16; dal 16 settembre al 14 maggio dalle 7.30 alle 9 e dalle 13 alle 15.

Non ci sono limitazioni di accesso anche per i mezzi di soccorso, di servizio e di pronto intervento per le pubbliche utenze, per i veicoli di polizia stradale, per i servizi postali di recapito della posta a due ruote, per i servizi tecnici del Comune, per i veicoli adibiti al trasporto di insegne o addobbi religiosi, per il trasporto di valori presso istituti di credito con unico accesso in Ztl.

Di seguito gli itinerari di accesso alla Ztl.

Nel centro storico: da viale della Libertà per accedere a via Doria, piazza Palestro, via Ricciardi e vie limitrofe della Ztl del centro storico di levante; da via Isnardi per i veicoli diretti in piazza Italia, per i veicoli di servizio a cerimonie religiose, per i veicoli diretti verso il municipio; da via Boragine per la sola via Boragine; da corso Roma 44 per entrare in piazza Rocca, via Cavour, piazza Vittorio Veneto e vie limitrofe della Ztl del centro storico di levante; per accedere a piazza del Pozzo e via Richeri, tenuto conto del punto successivo, è consentito l'accesso dal varco di corso Roma 44; per accedere in via Richeri è consentito l'accesso anche dal varco di via Stella, relativamente al tratto da via Stella a via Isnardi; da via Stella 32 per via Stella, via Garibaldi per la prima metà, tratto di levante, via Richeri tratto da via Stella a via Isnardi; da via Cesarea 7 per via Ghilini e via Garibaldi per la prima metà del tratto di ponente; accesso in uscita dal varco di via Ramella per chi accede in via Ghilini; accesso dal varco di via Ramella per piazza Massena.

Per la zona di Borgo Castello: accesso dal varco ovest di via Bulasce/Borgo Castello 5 per la piazza interna e le vie limitrofe; accesso anche dal varco est di via Padre Enrico/Borgo Castello 41 per motocicli e ciclomotori.