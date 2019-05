Il decreto del Ministro Centinaio diventi buona prassi a livello UE. Gancia: il made in Italy agroalimentare è un patrimonio per l'intera Europa, basta penalizzazioni. Il provvedimento aiuterà il settore agricolo e zootecnico del Nord Ovest. "A Strasburgo e Bruxelles porterò l'Europa dei Consumatori. Battaglie come l'etichettatura del riso non devono più vedere le nostre Regioni e l'Italia isolate nella UE" - URGENTE INTEGRAZIONE

Un plauso al Ministro Gian Marco Centinaio per l'impegno e la tenacia con i quali, coadiuvato in Parlamento dai Deputati e Senatori della Lega, ha condotto alla definitiva approvazione il decreto legge in tema di gestione delle emergenze in agricoltura. "Un provvedimento a tutto campo nel senso autentico dell'espressione, che viene concretamente incontro ai settori colturali e zootecnici anche del Nord Ovest, risolvendo peraltro una serie di criticità ereditate dal passato come l'area dell'ex stabilimento chimico Stoppani di Cogoleto, nel Genovese, di cui sarà attuata la bonifica. Un provvedimento che dovrà diventare l'avvio di una buona prassi a livello UE, perché l'agricoltura e l'agroalimentare Italiani sono un patrimonio e una ricchezza per l'intera Europa oltre che per il Paese e per il nostro Nord Ovest dove sono localizzate le eccellenze produttive in assoluto più trainanti e qualificanti".