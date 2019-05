Elezioni Albenga: il candidato Distilo chiude la campagna elettorale: "Siamo persone comuni che amano la città e vogliamo migliorarla"

Una sala San Carlo colma di persone ed un clima allego ed entusiasta, questo ha distinto la chiusura della campagna elettorale di Diego Distilo candidato sindaco ad Albenga.

Distilo è partito per primo con gli incontri con i cittadini ed ha deciso di riunire le persone candidate con lui, gli amici e i simpatizzanti in anticipo rispetto agli avversari, sfidando anche un po' la scaramanzia del "venerdì 17".

Come ha vissuto questa campagna elettorale Distilo? "Noi siamo stati attaccati, a volte anche ingiustamente, ma devo dire che in linea generale è stata una campagna elettorale molto corretta e caratterizzata dal rispetto, soprattutto tra i 4 candidati sindaco. Ammetto di aver alzato un po' i toni, soprattutto durante i vari confronti e dibattiti ai quali abbiamo partecipato, ma il mio carattere è questo e noi siamo pieni di energia ed entusiasmo".

Tanti i progetti per Albenga, alcuni di questi sono stati illustrati durante la campagna elettorale ed altri fanno parte del programma, ma quali i principali? Spiega Distilo: "Sì sono molti i nostri progetti, alcuni anche molto coraggiosi ed innovativi. Ne abbiamo parlato a lungo in questa campagna elettorale e se dovessi riassumerli in poche parole parlerei di lavoro (ed abbiamo studiato con gli uffici e i tecnici come affidare in house ad esempio alcune manutenzioni), valorizzazione del territorio, i moli per creare una spiaggia anche nella parte a levante della Città, quella tra Albenga e Ceriale che porterebbe ad allungare la nostra passeggiata a mare, il turismo e molto altro".

Perché gli elettori dovrebbero scegliere Diego Distilo e le liste collegate? Conclude Distilo: " Se mi guardo intorno questa sera vedo la sala San Carlo piena di persone comuni che vogliono in vero cambiamento ad Albenga e che credono in noi. Come si è potuto vedere durante questi mesi noi non abbiamo bisogno di persone che vengono dalla Regione, da comuni llimitrofi, da Roma. Non ci servono le sfilate politiche che ad Albenga non lasciano nulla. Noi siamo persone comuni che amano Albenga e vogliono fare qualcosa di importante per migliorarla. I cittadini dovrebbero scegliere noi per questi motivi e per il fatto che siamo le uniche e sole liste civiche che si sono proposte in queste elezioni comunali".

Candidati a sostegno di Diego Distilo:

LISTA “ARIA NUOVA PER ALBENGA”

Antonio Basso 66 anni; Teresa Adinolfi detta Terry 30 anni; Salvatore Alessi 31 anni; Giulia Berardino 44 anni; Luca Cavallone detto “Sancio” 33 anni; Saverio Gaglioti 42 anni; Pierluca Gallo 45 anni; Raffaele Gentile 32 anni; Daniele Granato 28 anni; Domenica Iemma detta Mimma 50 anni; Antonio Maccarone detto Nino 66 anni; Mirko Macianò 32 anni; Giacomo Massone 39 anni; Vanessa Palli 23 anni; Ilenia Taibi 35 anni; Claudia Coppola 40 anni.

LISTA “SOLO PER ALBENGA”

Fabio Aicardi 38 anni; Erika Baglio 23 anni; Alessandro Massimo Barbieri 31 anni; ;Cristina Baj 45 anni; Samuel Capizzi 32 anni; Laura Lo Russo 49 anni; Caterina Felice 52 anni; Gaetano Caputo 42 anni; Bruno Colman detto Miky 51 anni; Marco Lomanto 29 anni; Simona Michero 39 anni; Matteo Molinari 30 anni; Francesco Nardi 51 anni; Chiara Pastorino 24 anni; Michele Porrozzi 51 anni; Alberto Scarlata 44 anni.