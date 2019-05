Pietra Ligure, alto gradimento per il “Progetto Biblioteca” con le classi della scuola primaria

Si sono da poco concluse le attività rientranti nel “Progetto Biblioteca”, così denominato dalle insegnanti che hanno aderito all'invito da parte della responsabile della biblioteca di organizzare delle attività in collaborazione. Hanno partecipato al progetto tre classi della scuola primaria di Pietra Ligure, la classe seconda, (insegnanti Lovati e Provenzano), la classe quarta (insegnanti De Giorgi e Pastorino) e la classe quinta (insegnanti Viola e Cavenaghi). Le attività sono state programmate dai docenti di concerto con la responsabile della biblioteca, dr.ssa Rita di Somma, che ne ha curato l'organizzazione e l'arricchimento.

Esse si sono svolte in orario scolastico presso i locali della biblioteca stessa e qualche volta in classe. Gli argomenti trattati prima in classe e poi arricchiti in biblioteca, sono stati per la classe quarta “il diario” e per la quinta la prima cantica della “Divina commedia” di Dante Alighieri, “l'Inferno”. La classe seconda invece, si è divertita con la scrittura creativa. Per la trattazione dell'argomento “diario” è stato invitato in biblioteca il prof. Giovanni Cenere, che ha mostrato ai bambini un diario che era appartenuto all'ingegnere Alberto Damilano, che lavorava presso la “Piaggio aeronautica” nel 1944, e ha raccontato loro alcuni episodi di guerra riguardanti Pietra Ligure e dintorni, in esso contenuti. Ci si è poi soffermati sull'importanza di tenere un diario e, in assenza dell'affezionato lettore ultracentenario della biblioteca - che aveva tenuto il diario giornaliero da soldato al fronte, durante la seconda guerra mondiale - ne sono state lette alcune pagine. La classe quinta si è cimentata, con entusiasmo e notevole bravura, nella messa in scena dei passi dell'”Inferno”, dove è stata data ai bambini l'opportunità di improvvisarsi registi e attori. Mentre il lavoro di scrittura creativa da parte dei piccoli di seconda - che Rita di Somma ho voluto definire “Favolando in libertà”- si è concluso con la creazione, da parte dei bambini, di un libricino illustrato contenete la storiella inventata da loro.

A lavori ultimati, la direttrice della biblioteca ha voluto dare un'ulteriore opportunità ai bambini: farli improvvisare giornalisti e intervistare i compagni circa le attività svolte. Il risultato è stato sorprendente: