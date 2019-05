Albenga, Distilo: "Noi liberi dai partiti. Fidatevi di uno che fino allo scorso anno si è fatto 'fregare' dal politico di turno"

"Albenga sarà una città civica ed io ex rappresentante di un partito politico posso affermare che a livello locale poco o nulla contano i simboli. Proprio cosi, avendo militato per molti anni in un partito politico, malgrado non sia iscritto da più di 10 anni, oggi posso dichiarare apertamente che i partiti politici servono a garantire mega poltrone a politici senza lavoro con mega stipendi" commenta il candidato sindaco Diego Distilo.

"Lo scorso anno ho avuto l'ultima mia esperienza nel Comune di Ceriale dove per l'ultima volta mi sono fatto "fregare" dal politico di turno. L'appello pubblico che mi sento di fare in questa campagna elettorale è di fidarsi di uno come me che per anni ha portato centinaia e centinai di voti ad un partito che mi utilizzava solo in campagna elettorale per poi in tutto l'anno considerarmi un "terrone" al quale non avrebbero mai dato l'opportunità di essere candidato per altri ruoli".

"Albenga è una città che politicamente viene divisa chirurgicamente da personaggi che pensano alla propria campagna elettorale e non al bene della città poichè se Albenga fosse unita esprimerebbe un Consigliere regionale ogni elezione invece dopo Angelo Barbero ha sempre eletto persone di fuori città - conclude - fidatevi di noli gli Unici Civici".