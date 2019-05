Sociale e sanità a Varazze, il candidato sindaco Caprioglio: "Settori su cui investire di più e meglio"

"Varazze a differenza di tutte le altre città simili per abitanti e tipologia, non dispone di strutture sanitarie pubbliche di primo soccorso, esami e visite specialistiche che consenta di aggregare l’offerta e i servizi con servizi più moderni e integrati" commenta in una nota Enrico Caprioglio, candidato sindaco per la lista "Patto per Varazze".

"Oggi, non esiste neppure la possibilità di fare i raggi X ad una persona in barella non autosufficiente, sottoponendolo a ore di trasporto e impegnando le ambulanze della meritoria CRI varazzina. Inoltre, altri esami e controlli medici, per molti varazzini, potrebbero essere più semplici e dunque svolti a Varazze, se si creasse finalmente anche a Varazze l’opportunità di istituire una Casa della Salute che integra servizi pubblici e privati. Varazze non ha una struttura di questo genere, che deve essere incoraggiata con la piena collaborazione dell’ASL e se necessario con risorse comunali".

"E’ una scelta di civiltà che va incontro ai bisogni crescenti di una popolazione sempre più anziana e bisognosa di servizi sanitari moderni. 'Patto per Varazze' prevede nel suo programma anche ad un potenziamento dei servizi domiciliari che potrebbero essere offerti grazie ad una convenzione con la Croce Rossa locale e propone anche la creazione di uno “Sportello famiglia” che nasce per dare assistenza ed informazioni sulle incentivazioni e sgravi contributivi per le famiglie meno abbienti e per le fasce sociali più deboli" conclude il candidato Caprioglio.