Come rimettersi in forma prima dell’estate

Ormai l’estate è vicina e dopo una pazza primavera che ha portato pioggia e freddo, gli italiani aspettano a gloria la stagione in cui si va al mare, si gode del sole e dell’aria aperta. Manca dunque poco e non rimane molto tempo per rimettersi in forma. Non è comunque troppo tardi per perdere qualche chilo in eccesso e rassodare nei punti giusti, ma serviranno costanza, dedizione e un piano ben definito.

Il primo punto da considerare è la nutrizione, che deve essere basata su alimenti proteici e verdure. Bisogna avere la forza di rinunciare al cibo spazzatura, agli zuccheri semplici e agli spuntini fuori pasto, oltre a ridurre l’alcool e limitare i carboidrati, soprattutto la sera. Un modo per evitare di mangiare spesso è quello di bere sufficiente acqua, perché spesso aiuta a sentirsi pieni. Anche masticare lentamente è di grande aiuto, perché contribuisce al senso di sazietà e alla migliore digestione degli alimenti.

È importante cercare di introdurre in ogni pasto dei cibi proteici, come lo yogurt a colazione o un pezzo di carne ai ferri o alla piastra per pranzo e un po’ di pesce a cena, sempre accompagnando con abbondanti verdure. Per gli spuntini, bisogna puntare su frutta fresca e secca. Se proprio non si vuole rinunciare ad un brindisi, è utile evitare di consumare cocktail ricchi di zuccheri, ma preferire un bicchiere di vino, senza eccedere nelle dosi.

Per quanto possa sembrare strano, anche riposare è importante, perché dormire bene aiuta a restare in forma e a dimagrire. Per garantirsi una notte tranquilla, bisogna cercare di non fissare schermi, come per esempio quello del cellulare, nell'ora precedente, e di non consumare cibi pesanti da digerire o alcoolici. Leggere un libro, chiacchierare con la propria famiglia o salire a passeggiare con il cane sono tutte attività utili a conciliare il sonno, ma esistono anche speciali applicazioni che aiutano a meditare e ad addormentarsi più in fretta e meglio. La camera da letto dovrà essere ben ventilata, priva di polvere e senza troppo disordine.

Lorena Castillo, scrittrice e responsabile del sito pazziperiltiness.it ci parla dell’allenamento giusto per rimettersi in forma in poco tempo: “Gli esercizi che hanno questo preciso scopo dovranno essere mirati. Non si può pensare di perdere 10 kg in un mese, ma quello che è possibile è concentrarsi su una specifica parte del corpo, particolarmente problematica, e dedicarsi a questa in modo intenso”.

Lorena consiglia per esempio, quando non si è soddisfatti del proprio addome, di cercare un piano di allenamento mirato per rassodare i vari muscoli addominali, o chiedere aiuto ad un esperto, per esempio un personal trainer. Alcuni semplici attrezzi da usare in casa possono essere molto utili, come delle panche o quello che viene chiamato ‘ab crunch’.

In caso di stile di vita sedentario, è importante non esagerare e procedere con calma, meglio se con attività aerobiche. Per migliorare la salute di tutto il corpo in modo completo, si possono mettere in pratica piccoli stratagemmi, come usare le scale e camminare o andare in bici al lavoro, ma non saranno sufficienti senza un reale programma di allenamento. Per essere davvero effettivi, sarà necessario costruire una nuova routine, e quindi fissare in agenda in anticipo le sedute di esercizio, per evitare di trovare scuse per saltarle.

Il primo passo, per ottenere risultati in poco tempo, è sicuramente trovare la giusta volontà. Con lo spirito giusto, anche se manca meno di un mese, si può ancora fare molto per arrivare all’estate un po’ più tonici e definiti, oltre che più magri. L’importante è non strafare, con diete pericolose in cui si soffre la fame, ed esercizio fisico compulsivo e stremante. Perché i risultati ottenuti in questo modo non solo non saranno duraturi, ma potranno anche comportare problemi di salute che vanno ben oltre a un po’ di sovrappeso.