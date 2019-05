Elezioni Albenga, Paola Allaria: "Mi ricandido perchè credo nel lavoro fatto e nelle idee che vogliamo portare avanti per la nostra città"

L’assessore uscente Paola Allaria si ricandida al fianco di Riccardo Tomatis, ma cosa l’ha spinta ad intraprendere questa scelta?

Spiega la candidata:

“Per spiegare come mai ho deciso di ricandidarmi vorrei ricordare quanto è avvenuto 5 anni fa. 5 anni fa ricevetti una telefonata da Giorgio Cangiano appena stato eletto sindaco. Cangiano mi propose di assumere il ruolo di assessore. Accettai con tanto entusiasmo, ma anche con un po’ di preoccupazione perché sono incarichi importanti e di grande responsabilità. Ero pensierosa, non sapevo se ce l’avrei fatta. Alla fine mi sono detta ‘ho studiato tanti anni e preparato tanti esami per diventare avvocato, se ha funzionato per quello perché non può funzionare anche ora?’ Quindi ho studiato e mi sono messa al lavoro ed anche grazie alla grande disponibilità degli uffici credo di essere riuscita bene in questo incarico”.

Perché ritornare?

“Perché credo nei 5 anni che abbiamo trascorso e nel lavoro che abbiamo realizzato con un grandissimo impegno. Non esserci avrebbe significato mancanza di fiducia nei confronti di Riccardo Tomatis oltre che una mancanza di credibilità anche con me stessa. Tanto abbiamo fatto e tanto dovrà ancora essere fatto. Quando Riccardo ha coniato lo slogan “continuità guardando al futuro” credo avesse in mente proprio questo. La continuità non giova solo a noi amministratori, ma è una continuità che gioverà alla collettività. Abbiamo ancora molte idee che crediamo di poter portare avanti nel prossimo quinquennio.”