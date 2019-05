I motivi del successo delle slot machine online

Da anni bar, tabaccai e sale da gioco, sono i luoghi ideali in cui trovare le slot machine, uno dei giochi d’azzardo che attira il maggior numero di appassionati con la prospettiva di cospicue vincite, ottenute giocando anche il semplice resto di un caffè. In molti si domandano quale sia il segreto che rende le slot machine un’attrazione così amata dal pubblico. Di motivi, a dire il vero, ce ne sono diversi: il principale è sicuramente il desiderio di vincere sostanziose somme di denaro a fronte di un investimento di pochi euro, ma in realtà la vera forza delle slot consiste nell’essere un gioco che per essere praticato non richiede alcun tipo di particolare esperienza o competenza.

Slot machine online

La passione del pubblico per le slot machine è stata tenuta in conto anche nel momento in cui i vari gestori di casinò hanno iniziato a posizionarsi sul web. Oggi internet è piena di casinò digitali in cui si può giocare a tantissimi giochi tra cui anche le slot machine online, presenti a centinaia con una moltitudine di ambientazioni e temi diversi. Le software house e gli sviluppatori che producono le slot in versione digitale hanno realizzato un grandissimo lavoro riuscendo a rendere l’esperienza di gioco virtuale in tutto e per tutto simile a quella reale, mantenendo alto il grado di coinvolgimento del giocatore. Inoltre un aspetto da non trascurare è quello riguardante la sicurezza di questi giochi: tutte le slot che si trovano sui casinò online regolarmente in possesso delle licenze rilasciate dall’Autorità delle Dogane e dei Monopoli, infatti, danno la garanzia di partecipare a un gioco senza trucchi e senza manomissioni, che tutela in toto la legalità del gioco.

Slot machine, un gioco diffuso trasversalmente

Le slot machine sembrano piacere proprio a tutti, indipendentemente dalla fascia d’età e dal ceto sociale d’appartenenza, come mostrato dai recenti studi in materia. Uno zoccolo duro è sicuramente costituito da un pubblico anziano, che riesce a interagire con il gioco senza problemi in virtù di un funzionamento molto semplice comune a tutte le slot. Nella maggior parte di esse, infatti, è sufficiente scegliere la somma da puntare, selezionare le linee su cui giocare e azionare la leva così da far girare velocemente i rulli su cui scorrono i simboli (che variano a seconda del tema della slot) che danno vita alle combinazioni, tra cui quelle vincenti. È proprio l’attesa dell’uscita della combinazione il momento che generare le emozioni più forti per i giocatori. Secondo alcuni giocare alle slot machine online si può considerare anche un modo per svagarsi: non è un gioco di logica in cui si è costretti a pensare (potrebbe essere complicato dopo un’intensa giornata di lavoro) o a mettere in atto particolari strategie. Tutto, infatti, è basato sulla casualità.

Giocare gratis alle slot con le versioni DEMO

La stragrande maggioranza dei portali di casinò online certificati dall’ADM consente ai propri utenti di giocare gratis alle slot machine attraverso la versione demo del gioco. Questo espediente consente ai giocatori meno esperti di familiarizzare con il gioco, lasciando intaccato il proprio patrimonio personale. Quando il giocatore ritiene di aver compreso a fondo il funzionamento del gioco può cimentarsi con il gioco a soldi che mette in palio ricchi premi.