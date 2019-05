Rossetti (Pd): "Comuni sotto i 1000 abitanti dimenticati, la giunta ligure non ha ancora preparato il bando per stanziare le risorse"

“La Giunta regionale si ricorda dei piccoli Comuni soltanto in campagna elettorale. Quando si tratta di aiutarli concretamente stanziando fondi e contributi Toti e co. spariscono o accumulano ritardi. Da tempo le amministrazioni liguri sotto i mille abitanti attendono un bando, che gli consenta di ottenere risorse per realizzare parcheggi, marciapiedi e attraversamenti pedonali. Quando si deciderà a farlo la Giunta?”. A chiederlo, con un’interrogazione, è il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti.

“La Regione – spiega l’esponente del Pd – ha previsto di assegnare alcune risorse del Fondo Regionale per lo Sviluppo delle Infrastrutture per la Mobilità Urbana ai soli Comuni tra i 1000 e i 10 mila abitanti, chiedendo un cofinanziamento del 40%. Un provvedimento che non era stato sottoposto al parere di Cal e Anci e che esclude le amministrazioni liguri più piccole, che spesso si trovano nell’entroterra e che, in virtù di bilanci molto ridotti, non sono in grado di realizzare alcune opere necessarie per la messa in sicurezza del loro territorio”. Rossetti ricorda che la legge regionale 25/08 intitolata ‘Disposizioni per la promozione e il finanziamento dei Programmi integrati per la Mobilità’, la cui applicazione viene derogata per l’annualità 2018, “prevedeva espressamente una riserva del 30 per cento del Fondo Regionale a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Ma niente di tutto questo è stato fatto. L’assessore Giampedrone, l’anno scorso, aveva precisato – continua Rossetti – che l’esclusone di questi Comune era stata dettata dalla limitatezza del risorse, annunciando però che l’anno successivo (cioè quest’anno) la Giunta avrebbe predisposto un bando ad hoc per le amministrazioni più piccole. Al momento però quest’impegno non è stato rispettato. A questo punto – conclude il consigliere regionale del Pd – vorrei chiedere alla Giunta per quale motivo non abbia ancora mantenuto la promessa e soprattutto vorrei sapere se Toti e Giampedrone hanno intenzione di presentare un bando ad hoc per i Comuni sotto i 1000 abitanti. In caso affermativo, quante risorse stanzieranno?”.