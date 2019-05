Pietra Ligure, Sara Foscolo: "Per il sindaco De Vincenzi ci sono anziani in difficoltà di serie A e di serie B"

L'onorevole Sara Foscolo, rappresentante della Camera dei Deputati e consigliere di minoranza a Pietra Ligure, replica a quanto recentemente affermato dal sindaco Luigi De Vincenzi (leggi QUI): "Prendo atto che la prima azione da Sindaco di Luigi De Vincenzi è entrare nel merito di una indagine ancora in corso, sostituendosi alle autorità competenti. Per sua informazione, io non ho fatto alcuna denuncia, bensì scritto un post su Facebook.

Se la Procura ha ritenuto di avviare un’indagine avrà le sue motivazioni, ma non sta né a me né a Luigi De Vincenzi entrare nel merito della vicenda, lasciando che siano le autorità a fare chiarezza.

Se Luigi De Vincenzi, come lui sembra voler far intendere, è a conoscenza di cose che noi non sappiamo, è bene che lo renda noto. Forse ignora che io stessa ho chiamato - domenica alle 10.37 - il Comune per sapere se era previsto un servizio di accompagnamento per anziani o persone in difficoltà: mi è stato detto di no. Un gesto di umanità, dunque, ma solo per pochi, evidentemente.

Forse per il sindaco ci sono anziani in difficoltà che meritano meno attenzione di altri? Alcuni possono usufruire di un servizio, mentre altri no? Chi lo decide? I cittadini di Pietra Ligure non dovrebbero godere di pari diritti? E il Sindaco non dovrebbe essere di tutti i pietresi? Se Luigi De Vincenzi conosce le risposte, lo dica chiaramente. Su una cosa concordo con lui: una pagina infelice".