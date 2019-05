Ballottaggio Albenga, Riccardo Tomatis: “Il candidato sindaco Gerolamo Calleri ha forse paura dei confronti?”

Si accendono gli animi in vista del ballottaggio del prossimo 9 giugno ad Albenga.

Il candidato sindaco Riccardo Tomatis afferma: “In questi giorni sono stato contattato per partecipare ad un confronto in vista del ballottaggio del prossimo 9 giugno a Radio Onda Ligure 101.

Da quel momento in poi la data del confronto è stata spostata, prima da martedì siamo passati a oggi venerdì 31 maggio, per arrivare adesso ad un possibile incontro per la prossima settimana.

Una domanda mi sorge spontanea: siccome io ho dato la mia disponibilità sin da subito e non ho posto “veti o divieti” ( non ho chiesto di sapere gli argomenti o che ne vengano evitati alcuni), non è che non si riesce ad organizzare l’incontro perché Calleri non vuole parteciparvi?

Spero non sia così perché un candidato sindaco non dovrebbe mai avere timore di un confronto politico con il suo avversario, specie su temi importanti che interessano i cittadini.”