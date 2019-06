Migranti a Genova, tutti gli aggiornamenti sull'arrivo del pattugliatore Cigala Fulgosi

Il pattugliatore della Marina Militare Cigala Fulgosi che giovedì scorso ha salvato 100 migranti al largo delle coste libiche è arrivato al Porto di Genova. Sulla nave, che trasporta un centinaio di persone tra cui 17 bambini e 23 donne (alcune di loro in stato di gravidanza), sono immediatamente iniziate le operazioni igienico-sanitarie: con un primo controllo verrà accertata la salute generale di tutti mentre una volta sulla terraferma saranno approfondite le operazioni mediche attraverso la struttura allestita in loco. Si ipotizza che una ventina siano persone da trasportare in ospedale.

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha fatto sapere che i migranti saranno accolti dal Vaticano e in cinque paesi dell'Unione europea.

Ecco tutti gli aggiornamenti ora per ora:

ORE 6.00 - TUTTO PRONTO A CALATA BETTOLO - È stata allestita, a partire dalle ore 6 di questa mattina all'interno dell'area portuale, la tensostruttura mobile che occorrerà per effettuare screening sanitari e identificazioni. Il team che si occuperà di tutte le procedure è composto da due infermieri, due medici e una psicologa dell'Ospedale Galliera. Inoltre, presenti sul posto anche un medico della sanità marittima USMAF, tre medici e un infermiere dell'ufficio igiene dell'Asl 3 genovese, oltre al personale della Croce Rossa. In totale sono state coinvolte oltre 130 persone.

ORE 8.00 - LA NAVE SI TROVA A TRE MIGLIA DAL PORTO - Mancano ancora tre miglia e poi, il pattugliatore della Marina Militare Cigala Fulgosi attraccherà a Genova. La nave è scortata da una motovedetta della Capitaneria di Porto e trasporta 100 migranti di cui 23 bambini e 17 donne, di cui alcune in stato di gravidanza.

LO STRISCIONE SULLA LANTERNA - Intanto, i portuali della Compagnia Unica CULMV di Genova hanno voluto esprimere la loro vicinanza e il loro spirito di accoglienza, fissando sulla Lanterna uno striscione di benvenuto, sollevando - tra le altre cose - non poche polemiche.

IL COMMENTO DI DEFENCE FOR CHILDREN - Sulla questione minori, inoltre, si è espresso anche Pippo Costella, direttore di Defence for Children, che ha voluto sottolineare l'importanza della tutela dei diritti dei minori che oggi arriveranno in città.:"Pur non conoscendo precisamente le modalità attraverso le quali si realizzerà lo sbarco delle persone migranti a Genova, applicheremo tutto il nostro impegno per far sì che i diritti dei minorenni vengano adeguatamente tutelati in base alla normativa vigente. Da anni ormai - prosegue Costella - seguiamo con attenzione le dinamiche di accoglienza e, certamente, questo arrivo è un evento importante per dimostrare ancora una volta, insieme alle istituzioni del territorio ligure, la solidarietà nei confronti di tutti coloro che, per motivi diversi, sono costretti a lasciare la propria casa e il proprio paese".

IL COMMENTO DEL GRUPPO CONSIGLIARE LEGA GENOVA - "Come ha già avuto modo di specificare il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, i 100 migranti che oggi sono sbarcati a Genova con il pattugliatore della Marina Militare Cigala Fulgosi non resteranno nel nostro capoluogo, né a carico dei contribuenti liguri, bensì verranno trasferiti una parte in Vaticano e una parte in altri Paesi europei. Ci teniamo a sottolineare che siamo ben felici di accogliere chi scappa da una guerra. Tuttavia, in questi anni, i dati hanno dimostrato che solo una piccola parte di immigrati sbarcati nel nostro Paese è realmente un profugo di guerra. Il Viminale ha indicato semplicemente il nostro porto come terminale del corridoio umanitario. Ci dispiace, tuttavia, che anche in questa occasione ci sia stato chi, apponendo uno striscione sulla lanterna, abbia voluto per l'ennesima volta manifestare il suo dissenso contro l'operato del Governo. Evidentemente a qualcuno dà tanto fastidio il risultato che abbiamo ottenuto alle elezioni europee e non perde modo di manifestare il suo dissenso deturpando il nostro simbolo con striscioni buonisti. Ricordiamo a tutti loro, che le politiche della Lega nella gestione dei flussi hanno già permesso di ridurre i naufragi nel Mediterraneo".