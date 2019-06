Il "CantaCairo" conquista la città di Sanremo: un successo la finale al Teatro del Casinó

Grande successo per lo Staff della Franco Tessore Ass. Culturale Fab Tune Lo Stile in Musica di Cairo Montenotte, in collaborazione con Music Style l’Atelier delle Voci che, in una sola settimana, ha realizzato i 52 video delle esibizioni canore dei commercianti e di persone che hanno lavorato a Sanremo la settimana del Festival.