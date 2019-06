Albenga, botta e risposta sul tema "isola ecologica" tra candidati sindaco. Tomatis: "Da loro non accettiamo lezioni"

In tema di scelte sulla pulizia della città non accettiamo lezioni o indicazioni da chi aveva ridotto Albenga in condizioni assurde e inaccettabili. Proprio l’amministrazione Guarnieri della quale facevano parte molti di quelli oggi si spacciano come novità dietro la figura di un sempre più isolato candidato sindaco avevano fatto una scelta le cui conseguenze tutti ricordano.

La SAT scelta dall’amministrazione Cangiano ha notevolmente migliorato la situazione,che a breve sarà ulteriormente resa più efficiente con le nuove campane al posto dei vecchi cassonetti e con le isole interrate.

L’isola ecologica nella zona inutilizzata della Turinetto, come più volte ribadito, è una scelta temporanea in attesa degli sviluppi degli interventi che verranno eseguiti.

Comunque verrà realizzata ed attivata seguendo le più moderne tecnologie e non creerà alcun problema nella fase in cui sarà operativa.

Calleri pensi a non regalare l’ospedale ai privati e non crei falsi allarmismi.

Il vero allarme è quello della fine che farà l’ospedale, argomento questo su cui, per ordine di partito, Calleri non può parlare.