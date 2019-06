Albisola: proseguono i mercoledì a Pozzo Garitta con la Camerata Giovanile della Svizzera Italiana

Prossimo appuntamento con i mercoledì a Pozzo Garitta è per il 12 giugno alle 21,30 sempre con ingresso gratuito. Sarà ospite la Camerata Giovanile della Svizzera Italiana diretta dal M.o Giancarlo Monterosso.

"Istituita nel l989, su iniziativa della Società Svizzera di Pedagogia musicale sezione Ticino, si compone di giovani musicisti di strumenti ad arco. La direzione dell’orchestra, dalla sua costituzione, è stata affidata al mo. Giancarlo Monterosso, diplomatosi in violino al Conservatorio Nicolò Paganini di Genova e perfezionatosi a Berlino in musica da camera e letteratura quartettistica. Presidente e docente della Scuola d’Archi Vivaldi e direttore per 20 anni del Gruppo mandolinistico Gandria si è reso promotore di numerose iniziative a favore dei giovani strumentisti della Svizzera Italiana. E` membro di giuria di concorsi internazionali e varie istituzioni musicali.

Particolarmente, l’orchestra ha il compito di sostenere ed accompagnare l’impegno esecutivo dei giovani musicisti che si alternano nei ruoli solistici. A tutt’oggi la Camerata ha interpretato oltre 170 concerti in tutta Europa riscontrando ovunque ampi riconoscimenti e prestigiosi risultati in concorsi nazionali ed internazionali, partecipando a trasmissioni radiofoniche e televisive in patria ed all’estero. Ha inoltre effettuato numerose registrazioni discografiche e televisive. In questa occasione, anche allo scopo di esplorare e percorrere nuove vie, per adeguarsi alla costante evoluzione musicale in ambito giovanile, presenterà due ospiti d'eccezione: la flautista Silvia Schiaffino e il tenore Steve Roti.

“Silvia Schiaffino studia alla Scuola Civica di Milano con Emilio Vapi; successivamente perfeziona tecnica e repertorio con Maestri di livello internazionale: Michele Marasco, Marco Zoni, Andrea Oliva, Bruno Cavallo in Italia, Jean Ferrandis, Berten D’Hollander, Sir William Bennett all’estero. Selezionata tra centinaia di partecipanti per la prestigiosa “James Galway Internazional Masterclass and Convention”di Weggis, in Svizzera, ha l’opportunità di suonare con il grande Maestro. La sua attivita’ artistica, la vede esibirsi presso prestigiose istituzioni concertistiche italiane ed estere, in particolare in Francia e Belgio. Nel 2010 ha debuttato negli Stati Uniti all’International Sinsbury Chamber Festival presso Hartford (CT) al fianco del virtuoso brasiliano James Strauss e della pianista ucraina Anastasia Seifetdinova. E' stata invitata a tenere masterclass ed esibirsi al XXVII Festival Internacional de Flauta in Lima, dove ha suonato da solista con l'Orchestra Giovanile del Peru'. E’ stata più volte chiamata a ricoprire il ruolo di primo flauto presso l’Orchestra Filarmonica Italiana, Orchestra do Norte e Kalos Ensemble. Premiata in diversi concorsi di esecuzione musicale suona un flauto Brannen & Cooper, French Model in oro bianco 14 carati con testata Dana Sheridan.”

Steve Roti, anche se non per Albissola, di cui in questi ultimi anni è divenuto frequentatore e buon amico, costituisce una autentica novità nel campo della musica in generale.

E' un tenore italo-americano che si muove nel genere crossover, a metà strada tra il pop e il classico. Il suo genere preferito è il “musical” nell’ambito del quale ha lavorato sia in Italia che in diverse parti del Nord America (tra cui Toronto e New York). Dotato di un voce personalissima che gli permette di frequentare tonalità spesso difficili per altri (da farci ricordare, a nostro avviso e in un certo senso, la cantante peruviana Yma Sumac, famosissima dagli anni '50 del secolo scorso), è autore ed esecutore di gradevolissimo ascolto di canti religiosi, musicall e canzoni classiche americane.